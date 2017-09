My second 5 km run

9/2017

פעם, ממש לא מזמן, כשמישהו היה מספר לי כבדרך אגב "עשיתי חמש", הייתי משיבה: "אה, כן, גם אני". זאת בידיעה שהוא מתכוון לחמישה קילומטרים קלילים של ריצה, בעוד אני - כנראה לחמש דקות מענות מהגיהנום. היום, אני פשוט רצה. בארצות הברית, קודמתי בתפקיד, הייתה מהרצות והמתרברבות. וכיאה לכך, השאירה חותם בל ימחה ששאריותיו לא הרפו גם לאחר לכתה. לא פעם הייתי נשאלת על ריצה בהקשר זה או אחר בעקבותיה, ובכעס מובלע אל תוך תשובתי המחויכת הייתי מחדדת ברורה ולא משתמעת לשתי פנים: "I'm sorry but I'm not a runner. I'm doing crossfit". לא הייתה לי דרך להסביר לכל מי שלא חלק איתי את האהבה לברזלים, עד כמה האתגר המשתנה של WOD יומי מרגש אותי. כמה הנאה אני מפיקה רק מלראות את הישגים הנצברים שלי עולים בכל פעם קצת, את הגוף מתמצק ואת השרירים מתחזקים. כוח מתפרץ לרוב הוא שם המשחק, ולחסרת סבלנות כמוני, זהו האימון המושלם. שם, במועדון האמריקאי הטיפוסי שלי, שלימים היה בית שני עבורי, לעתים נדרשנו המתאמנים למשימות ריצה כאלה ואחרות. אך במינונים סבילים, במסלול ריצה מעגלי בתוך ה-Box ובאופן כזה שאפשר לי לשגר ולשכוח. כאן ארבע מאות מטרים, שם שמונה מאות, ובין לבין, תרגילים קשים הרבה יותר, אך מונוטניים לטעמי הרבה פחות.

שבת אחת, המאמן המופלא שזכיתי לו לאורך כל השנה בנכר, פינק אותנו בריצה של מייל שלם. מעט יותר מקילומטר וחצי. התבוננתי בו בעיניים חתוליות גדולות ואמרתי: "!What?! God, but it's gonna take forever". עם אפס ריגוש מתלונתי מכמירת הלב, ובחיוך בוטח בזווית זקן חוטב העצים שלו, טפח לי על השכם ותיקן: "Well, for you probably ten minutes". נאנחנתי וקיבלתי את גזר הדין. עשרים וחמישה סיבובי ריצה בתוך המועדון, ושיהיה בהצלחה ללב הקטן שלי שלא ידע כיצד להתמודד עם דרישת חמצן גבוהה כל-כך לשאר האיברים הסובבים אותו. אך להפתעתי הרבה, הסתבר לי שהבחור לגמרי צדק. לראשונה בחיי הצלחתי לרוץ ברצף עשר דקות.

עם חזרתי לארץ והמעבר החד מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, שלל פינוקי ארצות הברית של אמריקה כבר לא היו לרשותי. שגרת עבודה, דירה יפהפיה, רכב צמוד, ובעיקר לא מועדון מפואר שהוא שילוב של מרכז קהילתי, חדר כושר ו-Crossfit Box בתשלום חודשי זעום המעלה גיחוך. את מנת האימונים הפונקציונאליים שלי למדתי לאורך השנים כיצד לספק לעצמי ובכל סיטואציה שהיא. אפילו בחדר מלון מעופש (true story). אך את מנת האירובי אותו הייתי רגילה לצרוך על מכשירים משוכללים באולם ממוזג ורחב ידיים, הייתי צריכה למצוא כיצד להחליף. אז עם אור ג'ט לג ראשון יצאתי לרוץ. חמש וחצי לפנות בוקר, ואני אוחזת בזכרוני את אותו קילומטר וחצי בעשר דקות שהוכיחו לי that I just need to tune myself for running and I'm definitely capable to anything. התחלות תמיד מאתגרות, ולשלושת הקילומטרים הראשונים שלי ראוי יותר היה לקרוא אינטרוולים, ולא ריצה של ממש. אך עם הזמן, הצבתי יעדים קטנים בהם אינני עוצרת, אלא ממשיכה לרוץ ברצף את כל המסלול שהגדרתי, לא משנה עד כמה קשה ושורף בצד. עם הזמן, גם למדתי לנשום. הסתבר לי כי עשרים ושמונה שנים של הפעולה הבסיסית הזו, ועדין יש לי כיצד להשתפר בנושא.

היום שוב שברתי שיא אישי ורצתי חמישה קילומטרים בשנית, אלא שבניגוד לפעם הראשונה, לא עצרתי בכלל, זאת הודות לבוקר חג. אין נפש חיה על הכביש ובצומת הגדול קול דממה דקה. בלי לחכות לאור ירוק להולכי רגל, על אף שיכולתי וכמעט התפתיתי מכוח ההרגל, רצתי את כל הדרך. באמצעה, התריעו לי האוזניות האלחוטיות כי מצב הסוללה נמוך וידעתי כי המוסיקה שלי בסכנת השבתה. חוששת כיאה למכורה, תהיתי מה אעשה למקרה שתוותר כברת דרך משמעותית בלא אוזניות מתפקדות. טרם הגעתי להחלטה ממשית, בעודי בדיוק בחצי המסלול, הן כבו. ולראשונה נאלצתי להתמודד עם הקיום האנושי של פעולת הריצה שלי. הצליל של נשימותי הקצובות, הצעדים על המדרכה ובעיקר עם השקט. שקט שזרק אותי אל זכרונות ילדות מבית סבא, ונהימת צוצלות על העצים, ריח של מאפים המזדחלים לאפי מחלונות בתים, והמחשבות שלפתע נרגעו. חמשת הקילומטרים השניים שלי היו מדיטטיביים, מבלי ששמתי לב. כשהגעתי לפתח הבית, ידעתי שהיו בתוכי עוד כוחות להמשיך, ואפילו מעט התרגשתי לקראת הריצה הבאה, אליה יתווסף קילומטר נוסף שאולי יסייע בידי לשבור עוד שיא אישי אחד.

בתור ילדה קטנה, תמיד האמנתי שהאופן שבו יעבור עלי ראש השנה, יכריע כיצד תראה השנה הבאה והייתי נזהרת ומכוונת את אותה יממה חדשה בהתאם. היום אני מאמינה לזה רק מעט, וממקום אחר בכלל. פחות קסום וגורלי, יותר רציונאלי ומציאותי. בין כל הסיכות שאיחלתי לעצמי לנעוץ השנה על לוח חיי, שמתי לי למטרה להשתפר בריצה. מרחק וזמן הם הברור מאליו (עשרה קילומטרים שלבטח יקחו קצת יותר משעה), אך יותר מכל, מקווה להשתפר ברמת ההנאה. להפוך את הפעולה האלמנטרית, הבריאה והאנושית הזו למספקת, מרגשת ומהנה, כמעט כמו מה שקרוספיט ואימונים פונקציונאליים שלמדתי לאהוב בהם כל טיפת זיעה עבורי כיום. יאללה, תשע"ח, הנה אני מגיעה בריצה.