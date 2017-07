כיאה לחתולה שאני, עם השנים למדתי להתכופף בצורה מפתה. מעוגלת וריקודית כזו, המשאירה שובל של זכרון מתנועת הישבן. רק שזה לא מפתה כאן אף אחד, בדירה האדומה והריקה שלי. גם לא במועדון. במיוחד לא את החתיך ההוא שאני כל-כך רוצה בקרבתו כי הוא מזכיר אותך. אני מתחזקת את היכולת המופלאה הזו למקרה ש... אתה יודע. וחושבת כמה מבוזבזת הייתי כאן בשנה האחרונה. בלילה, אחרי ערב נחמד ואנרגטי בבית הוריו, כתב לי הבן הצעיר של המשפחה המארחת שלי שהיה לו תענוג להכיר אותי. עניתי בחיוכים ונימוס אמריקאי נרכש חצי מתוך שינה. ועם כל תגובה שחזרה ממנו, יצאה ממני כלפיו הישראלית הישירה. החמאתי לו שהוא בחור מעניין, והוא בתמורה עשה את הטעות הראשונה במעלה וכתב: "I become less interesting with time" וצחק במבוכה. "well, I think you are", השבתי נחרצת בדעתי והוספתי: "and cute". פלרטוט אמריקאי לכל דבר ועניין. השעה הייתה מאוחרת ובגופי התרחש המאבק בין העייפות לחרמנות הידועה לשמצה. כמעט סיפרתי לו שרציתי לנשק אותו. כמעט הזמנתי אותו לחלוק איתי הלילה מיטה. מסוממת מתשישות וממוקדת מטרה - שינה - ויתרתי על ההרפתקאה. כמה שעות קודם לכן, דיברנו על מוסיקה. התעכבנו על חיבתנו המשותפת לבון איבר, והוא ניגן את השיר ה הוא למעני. זה שמעתי שוב ושוב כשסבתא נפטרה. צלילים ראשונים הכו בלב ושוב לחות בעיניים וזכרונות ממך. איך חיבקת אותי ולא עזבת לדקה כשקרסתי אז לתוך הנפשת הרעועה. ואז שאל אם מכירה, ואמרתי שבטח. וחשבתי לעצמי שזה שיר שבכלל קשור אצלי במערכת יחסים אחרת שהדחקתי עד זרא. ובכל זאת כשג'סטין ורנון שר לי "I can't make you love me if you don't" הוא מתכוון בעצם שאינני יכולה להכריח אותך לאהוב אותי כמו שרציתי שתאהב אותי. קצת יותר ממנה. אתה יודע, למדתי לוותר לעצמי קצת. כלומר, לשחרר. לא להיות כזאת קשוחה. אז הכנתי הבוקר שקשוקה. יצאה לי כמו שלך.