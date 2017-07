7/2017

"Don't worry, you'll find somebody", היא אמרה. "I hope" חייכתי בתקווה ועליצות, מסיימת באופטימיות שיחה אנרגטית וחביבה. "Oh, you wil. Somebody that will love all the wonderful parts of you. Somebody who'll be worthy of you". ואז עצרה לרגע והתבוננה לי לתוך האישונים, הנמיכה קולה ובמבט מלא טוב וחמלה, רכות אינסופית וחיבה אמהית אמרה: "Somebody that will protect you". הן לא עמדו בזה יותר, ופרצו החוצה. 'וואו, את נוגעת בנקודות כל-כך רגישות והרי נפגשנו לראשונה לפני עשר דקות, איך לעזאזל את יודעת?' המחשבות טסו לי בתוך הראש בקצב התלחלחות העיניים, אך הדבר היחיד שהצלחתי לייבב בתמורה היה "Oh, thatk you so much", עוד צוחקת, דומעת, מרוגשת ובוכיה. ופתאום כמו חלונות בלילה שחור אל תוך בית מואר - הייתי כל-כך שקופה. והיא רק הושיטה לי זרועות וחיבקה.