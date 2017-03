3/2017

Because I know you by heart

יום אחד מצאתי אותך. זה קרה לפני כל-כך הרבה זמן, שנמצאתי באחרונה זוכרת רק במעומם, כיצד נראו חיי לפניך. וכעת, מכירה אותם רק כך. רק כאשר אתה מנת חלקם. כאשר אתה חלק ממני. "אז ככה את סופרת אותנו?" שאלת היום בחיוך. "יש הרבה דרכים לספור אותנו" השבתי לך, חושבת על כל אותם ציוני דרך שהספקנו לעבור יחד מבלי משים ואשר אותם ניתן לכמת. הפכים. הבנו זאת עוד בראשיתנו. כמו שני מגנטים רבי עוצמה, נמשכים חזק כל-כך. לא יכולים אחרת. אולי אף לא רוצים. ואני סופרת אותנו, אך לא בימים. הרי להם, בעולם אותו בנינו לעצמנו בלבד, כבר אין משמעות. למעשה, עוד מהמילים הראשונות, זמן הפך נוזל שקוף וחסר טעם החומק לנו מבין אצבעותינו, הנרטבות תדיר בנוזלי התשוקה שלנו זה מזו. אצבעות הרצות על מקלדות ומסכים. המחפשות נחמה וקרבה לחפות על מרחקים. הממהרות להשביע רעב שאינו נגמר, לספק את המנה הבאה כמו לשני מכורים. את הידיעה שאנחנו כאן תמיד, לא משנה מה. שהכל בסדר, שדבר לא השתנה. והדקות הפכו שעות, והשעות הפכו ימים והבנו, זוהי אשליה. שהרי אין הם מדייקים עבורנו בזמנים כי מי קבע שזו הדרך הנכונה? אז התחלתי סופרת אותנו בשנות לב. כי הוא זה אשר יודע היטב. וזה הכי נכון, זו האמת. כי רק כך אני יכולה להוכיח מדוע אני מכירה אותך כל-כך. מכירה כבר שנים. רק כך אני יכולה להבין מדוע אתה מרגיש אותי כמו קסם, כמו נוצרתי עבורך, ואתה עבורי. " תשאר איתי רק עוד חמש דקות? בבקשה?" אני רוצה את קרבתך. "בטח נשאר איתך. כמה שתרצי", השבת על זאת, ובאחת נמלאתי תקווה. "כן? כמה שארצה?" שואלת בחזרה. "ואם ארצה נניח שתשאר איתי לנצח?" מניחה את האמת שלי כנה, פשוטה וחשופה. אך אתה רק ביקשת זמן, ולא גלית לי עדין את התשובה. אך אין זה משנה לעת עתה. כי בשנים של הלב, הנצח שלי הוא כל רגע במחיצתך. .