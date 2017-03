3/2017

אחרי אימון שבת הקדוש שלי, אני מתיישבת לארוחת בוקר. מפוצצת חלמון על פרוסה של לחם והוא זולג לי על השפתיים חמים ומענג, מזכיר לי את ליל אמש. יומיים של התכתבויות. לא גאון הדור, לא יהודי, לא מכוער וגם לא מרגש במיוחד. בהחלט משהו שאפשר לעבוד איתו. אין לי מה להפסיד והוא עושה את הרוב נכון. אז אני מזמינה אותו בערב שישי למגרש הביתי שלי. בר מקומי שהבעלים שלו יהודים ובו אני מרגישה הכי בנוח. לא לוקחת סיכונים מיותרים, לא נותנת לו מידה רבה מדי של בחירה. בחצאית גבוהה, עצמות בריח חשופות ומראה הילדה הטובה שלי אני מגיעה לפניו כדי לנהל את המרחב בדיוק כפי שאני רוצה אותו. מוצאת שולחן פינתי רחב ומתמקמת עם כוס יין אדום. קלאסי. הוא נכנס ושולח הודעה "I'm here". אני רואה אותו בזווית עיני ובוחרת שלא להגיב. זה בסדר, יקחו לו עוד עשר שניות והוא כבר יסתדר לבד. קשה לפספס אותי. הוא אכן מוצא אותי, מחויך ונמהר מצטרף אלי לשולחן. אני בוחנת אותו בזריזות. הוא נראה בסדר יחסית, אפילו קצת טוב, אך משהו בו לא עובר לי עד הסוף. מסתבר שהוא הגיע במונית קצת שיכור. בלי שהוא יאמר מילה אני יכולה לנחש שגם קצת מעושן. במשך דקות ארוכות הוא עובר על התפריט כדי להחליט מה הוא רוצה לשתות, ובינתיים שתיקה. הכל טוב, חבר. אני כאן מחכה. בינתיים עוברת על תווי פניו עם עיניי בדממה. אפי מבשר לי כי לפני שהגיע אלי שפך על עצמו בושם. עבור בחור אמריקאי זה מרשים. אני זוקפת את זה לזכותו. יחד עם זאת לצערו מסתננת אלי ארומה טבעית שאין לו יכולת שליטה עליה ואינני אוהבת. הביולוגיה שלו מאבדת אצלי נקודות. יש לו הרבה שאלות אלי בתור ישראלית ויהודיה. מתלהב כמוצא אוצר הוא יורה עלי את כולן אחת אחרי השניה. מדבר איתי בהתרגשות על נצרות, יהדות, חינוך לדת באמריקה, הברית הישנה, ישו ואלוהים. אני מהנהנת, משיבה, לעתים מאבדת קשב נוכח טקסט ארוך מדי מצידו ורק חושבת: "אלוהים, האם כל השיחות שלי מעכשיו עם הקהילה הלא יהודית כאן יסתכמו בהבדלי אמונה?". כשהשיחה נודדת מעבר למובן מאליו הזה, אני נוכחת לגלות שהוא קצת שחצן ושלא בצדק. אני רואה מעבר לבטחון העצמי המופרז הזה המכסה על חוסר, ולא יכולה שלא לחשוב לעצמי כיצד היית אתה מתנהל מולי באותו רגע לו היית איתי כאן עכשיו. שבטח לא היית נזקק לכל ההצגה המתישה הזו. שהיית מביט לי ישר אל תוך העיניים כשאני מדברת אליך ואת המחמאות היית מחלק לי. בטוח לא לעצמך. בשלב מסוים הוא מוציא קיסם שיניים מהכיס ולא ברור לי כל-כך מה נראה לו לעזאזל. הלילה מתקדם, הוא שוב מנסה להעביר איזו נקודה. לוקח לו יותר מדי זמן להתחיל לדבר אלי ולא אל חלל הבר. להביט בי כשהכדור במגרש שלו. כפי שאני עושה כשמגיע תורי להגיב בשיחה. "שיהיה", אני חושבת, "כל אחד וחוסר הבטחון שלו". ממשיכה ובוחנת. הידיים לא עוברות את המבחן. הוא כוסס ציפורניים, בכללי ומולי. באמת, לא סיפרו לך שזה Big no no? אני ממשיכה לחלק לו ציונים בראשי ומתחילה לתהות האם נוכח התוצאה העדכנית הלא מעודדת במיוחד הזו בא לי אותו עלי או בתוכי. בד בבד נזכרת בההתכוננות שלי לציד הערב לאחר מקלחת חמה. התכוננות שפשוט קרתה. כזו שלא תכננתי. כי אינטואיציות וגוף של אישה יודעים טוב ממנה מה היא צריכה ורוצה. בבוקר שאחרי אני כבר בודקת נזקים מול המראה. האם נותרו לי סימנים על גוף. חוץ משניים סגולים כמעט בלתי נראים על השד השמאלי, שום דבר. למה אני לא מופתעת. "לא נורא", חושבת לעצמי. "הוא בטוח לא יצא בזול ממני". התלבשתי לו על הצוואר כמו מורעבת, יונקת ונושכת חזק יותר עם כל התפתלות ואנחה שלו תחתי. "You're so fucking sexy" הוא לא יודע את נפשו מרוב הנאה, ואני רק מחייכת אליו את החיוך החתולי שלי ולוחשת באזנו שנמצאת בין שפתיי: "Well... thank you". חושבת לעצמי שאם לא אני, שלפחות אחד מאיתנו ישאר עם מזכרת מהלילה הזה. מצחיק, לפני שבועיים בקליפורניה באיזו הפסקת קפה אחת, ספק סיפרתי לאחד המדריכים ספק הבטחתי לעצמי בקול רם, שהבחור הבא שיפול לי לידיים יהיה מסכן וכל-כך חבל עליו אחרי מה שעשה לו. כי אחרי כל הזמן הזה, הוא יהיה הקורבן שלי ואני ממש לא מתכוונת להשאיר אותו שלם. הבטחתי, אז קיימתי.