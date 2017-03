3/2017

בקצה החורף האמריקאי הזה מחכה לי אהבה שלא תלויה בדבר. אהבה שתלויה רק באהבה. זו שהענקתי. זו שאקבל עליה כפליים בתמורה. שישה חודשים בגלות הזו ואני תוהה כיצד העזתי לחשוב אז שאין לי טעם במולדתי הקשה אך שלי הזו. איך כמעט ושכחתי את הילדים שגידלתי על ברכי לבי, את הקשרים שקשרתי מנפשם אל נפשי. שהיו הם אז כל עולמי, ולא בכדי. ואני להם הייתי למבוגר משמעותי. אך עדין, תמיד צעירה כמותם ברוחי. נדבקת מחיותם, שומרת על רעננות מצב הרוח בשבילם, בזכותם. ובדיוק כששקעתי בבור שכריתי לעצמי, שיחת וידאו אחת, קולנית ורועשת, מפוצצת בשמחת נעורים, הושיטה אלי ידה והעלתה אותי גבוה. מזכירה מהו טעם החיים. "חברים, שלושה חודשים" אני מבשרת להם על הזמן הנותר עד שאוכל לחזות בזיו חיוכם היפה. ובתמורה מקבלת פרץ של בכי. מהתרגשות. בכי של אושר, של שמחה. "תבואי כבר!" הם צועקים ספק לי ספק עלי, כמו הדבר יחזיר אותי אליהם מהר יותר. "חיים שלי אתם, אני בדרך. עוד לא תספיקו לסיים י"ב ואני אתכם. שמרו לי כמה ימים בקיץ, הא. נעשה הרבה כיף, מבטיחה". והם לא מחכים שניה אחת וכבר מתכננים לנו את ההרפתקאה הבאה: "כן! וואי, בואו נרד ביחד לאילת!". איזה רעיונות יש להם, אלה. רואים מי גידלה אותם. חושבת לעצמי ואומרת להם בחיוך: "מה שתרצו, קסומים שלי. עוד קצת וכולי שלכם".