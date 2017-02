2/2017

"Please Hold On" אומרת לי הכרוז באוטובוס בלב סן פרנסיסקו, קליפורניה. ״מחזיקה, מחזיקה״, עונה לה בלבי. מחזיקה הכי חזק שיש לי. אמנם זה זמני, כך סיכמנו, אך בינתיים טוב. את חיינו, הבנו, אנו חיים היום. עכשיו, כרגע, ולא מחר, או מתי שיכאב. וכשיכאב, נתרפא. כשנשרף, נאוכל. ומן האודים העשנים, נוולד מחדש. בסוף נהיה בסדר, כמו תמיד. כי Good Will Be.