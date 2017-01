סוד ישן חדש

1/2017

״השעון שלך לא מכוון״ היא אומרת לי. כן, הוא על זמן ישראל״, משיבה לעומתה. ״עדיין?״ שואלת, ״תמיד״, אומרת בשקט ונושכת חיוך קטן, חצוף ומסגיר שבורח לי לפתע. מסתבר שהלב שלי חזר, הגוף נשאר כאן. וכשאני כאן, בין המילים שלו אצלי, שעון היד שלי מספר לי מה איתו תיאורטית ומדי פעם. יש פעמים שאני כמו מושכת אותו החוצה, מחוץ לזמן שלו, ומניחה אותו כאן איתי. רק למעט. כמו למשל בשעה מוקדמת מדי עת אני מתעוררת לאימון, ומעירה אותו איתי בראשי: ״קדימה, טייגר, אתה קם? תכף יוצאים״. הוא מתכווץ תחת השמיכה, מתהפך לצד השני תוך שאוחז בכף ידי, מכרבל אותה תחת ראשו. אני מחייכת אליו, מחליקה את ידי החוצה ואז על ערפו, משחררת ממנו נהמה קטנה של נמר עייף שמבקש עוד. דקות לאחר-מכן, שני ספלי קפה ניצבים על השיש במטבח. מפזרים סביבנו ארומה של בוקר. למעשה, רק אחת מונחת שם באמת. והוא שוב איתי, עוד חצי ישן, גבוה ושותק. מדבר אלי בגוף, נאבק להתעורר. אני מתקרבת אליו לחיבוק של הזדהות. נדמה לי שראשי נכנס בדיוק מושלם תחת סנטרו. זרועות חמות מצמידות אותי אל חזה רחב חזק וקרוב. כן, יקירי, אתה צודק, חושבת בלבי בזמן שנושמת אותו עמוק פנימה. מוקדם מדי וחשוך מדי ואנחנו עייפים מדי אחרי לילה שבו שיחקנו זה עם זו בטורף ונטרף במקום לישון. אך הנהר שלי מחכה שתרוץ לאורכו, האימון שלי מתקרב אל שעתו, וכבר צריך ללכת. אז אנחנו יוצאים. חושך וערפל מקדמים אותנו אל כבישים מהירים ריקים מאדם. שבע דקות קדושות של השתיקה הנעימה ביותר מסתיימות להן בחניון ורגלי ממהרות אותי אל פתח המועדון. "Good morning", מברכים אותי בכניסה לשלום, "Good morning" אני משיבה, עדין קצת מתרגלת למחוות הדרומיות המנומסות הללו. עוד לא הספקתי להפרד ממנו בראשי וכבר הקריאה המוכרת שלוקחת אותו ממני ומחזירה אותי למציאות: "Ok guys, it's 06:15, start with three laps".