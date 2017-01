1/2017

יש לי גשם בחלון והמיטה האמריקאית הגבוהה שלי חמה ומנחמת. צליל השעון המעורר שולח בשקט יד אכזרית ולופת את תודעתי מבעד חלומי. השעה כבר מאוחרת ואני מייחלת להשאר בכרבול המחבק הזה רק עוד קצת. ״I don't feel so well this morning. I'll be running late a little bit״, מודיעה במשרד. ״Ok״, הם משיבים, ״הכל בסדר?״. -״כן״, אני עונה בקרירות. ״לא משהו רציני. נתפס לי פה איזה שריר״. השריר של הלב, חושבת. לא נורא. כמו שאני מכירה את עצמנו, עוד כמה ימים וזה משתחרר.