12/2016

When the walls come down

אם אפשר לחטט בפצעים שוב ושוב רגע לפני שהם מגלידים, למה לא. אם ניתן להמשיך לנשוך את השפתיים המדממות ולכאוב את הטעות מחדש, למה לא. אם כבר נדמה כי עדיף להסתגר בין הכתלים הללו ולשתוק את עצמי לדעת, למה לא. אופטימית חסרת תקווה, כך אובחנתי. אין לי כאן כלום, ולמעשה לא בשום מקום סליחה, אמאבא, אחותי, אחי . הדבר אותו ביקשתי לעצמי כשעזבתי את הארץ לא קיים בכלל. לא לי, בכל אופן. אני רק משלה את עצמי בחיפוש הקונפורמיסטי הזה כשהאינטואציה הפנימית שלי מאז ומתמיד ידעה לומר: זה קורה לכולם, רק לא לך. את לא כולם ולעולם לא תהיי. אז אם כבר לבד, שיהיה במקום שכוח האל הזה, הבדידות כאן לפחות קצת אקזוטית. ואם לחיות חיים שבהם אני לא שייכת, שתהיה כבר סיבה טובה. חג מולד שמח. .