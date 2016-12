כינוי:

12/2016

La vie en rose

לפני כמה ימים ליאנה, השכנה הזקנה בגופה והצעירה ברוחה, התקשרה אחר הצהרים לשאול אם בא לי לבקר אצלה. השבתי שאני עסוק ולא אוכל, אך לה כבר היתה תשובה מוכנה - אמרה שבמפגשנו החפוז והמקרי הבוקר מתחת למשרד חשה שאני צריך לדבר איתה, וחוץ מזה, שהיא רוצה לספר לי משהו. אמרתי לה שאקפוץ אליה מיד, אבל לעשר דקות בלבד ... שנמשכו שעתיים. אצל ליאנה, כמו תמיד, אנחנו מפליגים בין ממלכת המציאות וממלכת הדמיון' והדקות עוברות והיא מספרת לי סיפורים מפעם וסיפורים מהיום, ואני מספר לה סיפורים מהיום וסיפורים ממחר, והדקות חולפות ואני מוציא את הרמקול הנייד שהבאתי לה במתנה ושם לנו מוסיקה ברקע. במפגשינו האחרונים אנחנו מאזינים לשירים נושנים בצרפתית ואיטלקית, והיא מתרגמת לי את מילותיהם תוך כדי. הפעם הצעתי שנקשיב לאדית פיאף והיא, כאילו כבר ידעה איזה תענוג צפוי לנו, הסכימה בהתלהבות. שנינו מאזינים לשירים מוכרים יותר ומוכרים פחות וליאנה מספרת לי את הסיפורים שמאחורי הלחנים הנעימים ושנינו נשבים באווירת פריז של שנות ה-40 ובקולה המקסים של אדית ובמילים התמימות על אהבה ורומנטיקה. ואז מתחיל השיר La vie en rose, שלחנו הענוג מזמן התיישב בליבי, אבל את מילותיו לא ידעתי. ליאנה מתרגמת לי בקלילות חיננית שורה אחר שורה, ועם כל שורה שעוברת אני מתרגש מחדש - מילות השיר מתארות בדיוק את מה שאני מרגיש בכל פעם שאני עם א' ... Hold me close and hold me fast The magic spell you cast This is la vie en rose When you kiss me, Heaven sighs And though I close my eyes I see la vie en rose When you press me to your heart I'm in a world apart A world where roses bloom And when you speak Angels sing from above Every day words Seem to turn into love songs Give your heart and soul to me And life will always be La vie en rose I thought that love was just a word They sang about in songs I heard It took your kisses to reveal That I was wrong, and love is real Hold me close and hold me fast The magic spell you cast This is la vie en rose את א' הכרתי לפני כחודש. לא ציפיתי להתאהב ולא חשבתי בכלל שזה אפשרי עכשיו, או אולי בכלל. אבל זה קרה ועוד ממבט ראשון. הברכיים כמעט התקפלו תחתי כשראיתי אותה לראשונה. התאהבתי בחיוך המקסים שלה. במבטה המבויש. ביופייה המהפנט. המחשבות עליה מלוות אותי מרגע שאני פוקח את עיניי בבוקר ועד שעוצם אותם בליל. אני מצפה בקוצר רוח לכל מפגש שלנו ואני צמא למגע שלה. כשהיא מניחה את כף ידה על לחיי, תחושת אושר בלתי ניתנת לתיאור מציפה אותי מבפנים. כמו בשיר של אדית, אני מרגיש שהיא כישפה אותי. באותו הלילה נפגשתי עם א'. סיפרתי לה איך אני מרגיש ואמרתי לה שאני אוהב אותה. היא לא אמרה לי חזרה.

27/12/2016