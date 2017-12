12/2017

סרטי אימה לצפייה ישירה

חובבי האימה סרטי אימה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה -לא לבעלי לב חלש- האתר מתעדכן כל יום אז יש למה לצפות. זה /It קיץ 1989, בעיירה קטנה בשם דרי, לאחר שג'ורג' דנברו נעלם בנסיבות מסתוריות, ביל דנברו מגייס את ששת חבריו הקרובים על מנת לפתור את התעלומה מאוחרי היעלמותו של אחיו הקטן, ומגלים כי רוע מסתורי ואפל המכונה “זה” שוכן בדרי זה מכבר שנים רבות, וכי ייתכן כי הוא עשוי להיות הגורם הישיר להיעלמותם של ילדים רבים בעיירה. קישורים לצפייה ישירה : https://vidzella.me/play/#32PJ https://oload.stream/f/X-fb4iagE-E https://vidlox.tv/eecyj0baj463 אמטיויל: ההתעוררות לצפייה ישירה / Amityville: The Awakening אם חד-הורית עוברת עם שלושת ילדיה לבית רדוף, בלי לדעת את ההיטוריה עקובת הדם שהייתה שם. קישורים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה: https://vidzella.me/play/#XK2P https://estream.to/xtnl1ydq6wv0.html https://oload.stream/f/n6WXe3dhmUA הכספת לצפייה ישירה / The Vault שתי אחיות מנוכרות נאלצות לשדוד בנק כדי להציל את אחיהן. אך משהו מסתורי קורה בבנק בזמן השוד שאף אחד לא יודע להסביר. קישורים לצפייה ישירה: https://vidzella.me/play/#KWCC https://oload.stream/f/twPWx6jxOh4 הגולם של הבית סוהר לצפייה ישירה סדרה של רציחות מזעזעת את הקהילה עד כדי כך שאנשים מאמינים שרק יצור אגדי מימים שחורים – הגולם המיתולוגי כביכול – חייב להיות אחראי. קישורים לצפייה ישירה: https://openload.co/f/Px8qtGO7sRs המסור 8 לצפייה ישירה / Jigsaw לאחר סדרת רציחות הנושאת את חתימתו של רוצח ה”ג'יגסו”, ג'ון קריימר, שמת כבר למעלה מעשור, מוצאים את עצמם אנשי החוק רודפים אחרי מה שנראה כרוחו של הרוצח ומסתבכים במשחק החדש שלו. האם “ג'יגסו” אכן חזר מן המתים בכדי להזכיר לעולם שעלינו להיות אסירי תודה על מתנת החיים? או אולי זו בעצם מלכודת שהוטמנה על ידי רוצח חדש עם כוונות זדוניות משלו? מומלץ לחכות לתרגום ואיכות חדשה קישורים לצפייה ישירה: https://openload.co/f/c7OEbGez-2w אנאבל 2 לצפייה ישירה / Annabelle: Creation כמה שנים אחרי מותה הטראגי של בתם הקטנה, יוצר בובות ואישתו מכניסים לביתם נזירה וכמה ילדות מבית יתומים הרוס. במהרה אנאבל, אחת היצירות של יוצר הבובות, הופכת לאחוזת דיבוק ורודפת את הבית. קישורים לצפייה ישירה: https://estream.to/d42adomu7sox.html http://vidto.me/y0w2h30rc8jm.html https://openload.co/f/YqzkusDEdDk הבר לצפייה ישירה / The Bar קבוצת אנשים זרים לגמרי זה לזה עדים לרצח ומוצאים את עצמם לכודים בבר במדריד. הם נכנסים לפניקה ופונים אחד נגד השני, ומספר המתים עולה קישורים לצפייה ישירה: http://vidto.me/30546rodiscu.html https://oload.stream/f/mlVY2QDDx5k ציד קל לצפייה ישירה / Happy Hunting אלכוהוליסט חייב להילחם עם העבר שלו ומנסה לברוח מקבוצה של אנשים שמנסים לרצוח אותו. קישורים לצפייה ישירה: https://vidzi.tv/cpytr8pec4iq.html https://oload.info/f/CksSnG1AXkw החגים לצפייה ישירה / Holidays סרט עלילתי שמביא ספין ייחודי ומקורי על האייקונים האהובים ביותר של כל הזמנים שיש בחגים ובמסורת שלהם. http://vidto.me/unvxwu4ncnux.html https://oload.stream/f/qV4Aa9pjJVo https://vidzi.tv/0j8rhgn50t3b.html

שטן קטן לצפייה ישירה / Little Evil גארי שלא מזמן התחתן עם אשת חלומותיו סמנתה, מגלה כי בנה בן השש עשוי להיות אנטיכריסט. קישורים לצפייה ישירה: http://vidto.me/q14ijitx80rx.html https://oload.stream/f/eFVIgDwEQhg/hgB9ZvBwM7awYnqpQw3DiE6F0UEyvdv.avi.mp4