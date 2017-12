וזה סוף הבלוג, בפעם האין לי מושג כמה

מלאו כאן את כתובת האימייל

אני גולש הרבה עם אדבלוק, ככה שיוצא שאני לא רואה פרסומות באתרים, גם לא בנענע10. ברור היה לאורך תקופה ארוכה שנענע10 תיסגר וזה גם ברור על המסך של ערוץ עשר 14, שהכתובת החדשה תהיה 10.tv (אולי מתאים יותר 14.tv?). אני מאוד כועס על ערוץ עשר שסוגר את ישראבלוג. וכועס על עצמי שיש לי כאן אדבלוק, אבל מצד שני מי שמשמיד קהילה גדולה ואיכותית, לא אפרנס אותו בפרסומות וגם לא אצפה בערוץ הכושל שלו. לכך אתייחס בהמשך.

לפני שאשפוך את כעסי ואכבה את האורות על הבלוג, הנה כמה דברים על התקופה שלי פה, שאולי יסגירו גם את הזהות שלי בקרב הקוראים. למען האמת זה כבר לא ישנה כל הקטע של האנונימיות פה, כי כל זה ישאר כאן עד סוף החודש ולאחר מכן יימחה מעל פני אדמת האינטרנט (אל תראו בזה הזמנה להגיב לי בשם הפרטי שלי, גם אם אנחנו מכירים - אפשר לדבר איתי במייל או במקומות אחרים אם זאת הולכת להיות תגובה שכוללת פרטים אישיים). אני במערכת יחסים של און אנד אוף עם ישראבלוג מאז 2014. הבלוג הראשון שלי כאן, המשתמש הראשון שלי כאן - היה MysteriousGuy (ועכשיו הוא בידיים של מישהו אחר). עם הזמן עברתי גלגולים רבים כאן - This is all yours, dolan, ערנב, נבל על חלל, Falsman Burbank ועכשיו אני שמעון ופורונקל. ציפיתי להפוך בשלב מסוים את הבלוג הזה ליותר אישי, למרות שאני מאוד מוכר כאן (בקרב מי שמכירים אותי, ואלו מרבית המבקרים של הבלוג). ממאי 2014 אני כאן - אחרי משבר אישי בחיים שעברתי בזמנו והכרתי פה המון אנשים, עם חלקם אני בקשר, וישראבלוג תמיד היה מקום לחזור אליו. ישראבלוג היה בית שני כזה שאפשר לכתוב בו הכל בלי לחשוב, רק לומר בכתב את כל מה שיש לך לומר שלא תגיד בחיים בקול, ואם יאהבו או לא את זה הקהל ישפוט אבל אתה לא בא לכאן בשביל שיאהבו או לא - אתה בא לכאן בשביל פשוט לשחרר. כן קצת היה מרגיש חשוף לכתוב כשהייתי מזוהה הרבה פעמים ואמרו לי שהכתיבה שלי נורא דומה לכתיבה של מישהו אחר (שהוא ממש במקרה אני), זו גם הייתה אחת מהסיבות ללמה סגרתי הרבה פעמים את הבלוגים שלי וחזרתי מחדש. אבל עם זאת בשלב מסוים אני חושב שדי אהבתי להיות מזוהה, כי כל עוד אוהבים לקרוא כאן אז אני שמח שבאים. כל בלוג היה קצוב בזמן, גם זה קצוב בזמן, אבל את זה אני הפעם לא אסגור - את זה הפעם ערוץ עשר יסגור. הכתיבה כאן הייתה טובה יותר בשבילי מפסיכולוג ובאמת אני חייב לומר שגם הכרתי כאן אנשים טובים. הקהילה פה מאוד טובה. נכון שיש כאן המון ללא שמים עויינים כאלה שמנצלים את האנונימיות כדי להקניט (כמו ללא שם אחד שהגיב לי בבלוג ישן שהיה לי כאן משהו בסגנון "נו, לא אמרת שאתה הולך?") ולעצבן, ואותי קל מאוד להקניט ולעצבן מסתבר - לא צריך הרבה, בטח שלא להיחשף, כדי שיהיה לי אכפת מדעה של אדם שלא מוכן להזדהות בבלוגו. אבל היה לי טוב לכתוב כאן, היה לי טוב מאוד וזה הרבה פעמים גם היה מאוד כיף. גם אם סתם הייתי מחרבש פה דברים שאף אחד לא מבין וגם אם כל הזמן הייתי מתעסק רק ברגשות שלי למישהי, עדיין היה לי מקום להשתחרר בו ולומר את כל מה שאי פעם רציתי לומר. ואמרתי, גם אם לא ישיר, אמרתי. גם דברים שפחדתי לומר בפנים, גם דברים שרק חשבתי, גם דברים שישבו על הלב, אמרתי הכל. 3 שנים שאני כאן בקהילה הזאת און אנד אוף ועכשיו זה הסוף שלה והסוף שלי להיות חלק ממשהו; אני הרבה מחפש את עצמי בחיים איפה להיות חלק ממשהו ואני הרבה פעמים לא חלק מכלום. כשאני כאן אני חלק ממשהו כי הקהל מאוד אוהב לקרוא, כי אני משעשע, כי הוויב שאני מקבל טוב, כי אני חלק ממקום שאני אוהב להיות חלק ממנו ועובדה שאני חוזר אליו הרבה, בכל פעם מחדש. עד שמצאתי את המקום שלי בחברת אחרים, עכשיו גם הוא נלקח אחרי שאני לקחתי אותו הרבה פעמים מעצמי. על הרבה דברים שאמרתי ועשיתי בתקופה שהייתי כאן אני יכול להתחרט, על דבר אחד אני לא: על זה שהייתי כאן. ישראבלוג היה מקום טוב וכואב לראות עוד חלק נוסטלגי מהאינטרנט נסגר (קודם טיפו ועכשיו זה). יש משהו מוזר בתקופה האחרונה, שבמקום לשמר את הדברים הישנים, גם אם הם חולים או לא מתפקדים כראוי, מחסלים אותם. אני מבין את זה שלערוץ עשר יש נטו אינטרס עסקי (כי מה לעשות, אין להם מזל והם קנו ערוץ ב1.54 ש"ח) מאז שהמותג "10" הוחלף ב"עשר" (עשר של מהלך, חבר'ה!), אבל למה על חשבון קהילה גדולה? למה על חשבון אנשים ששפכו פה במשך השנים את החיים שלהם ואת הלב שלהם שחור על גבי ASP, למה הזנחתם וגרמתם לפרויקט הזה לקרוס? למה לא מכרתם את הפרויקט לבלוגרים שרצו לקנות? למה? הרבה שאלות יש לשאול אבל אין הרבה זמן לתשובות ואולי גם מאוחר מדי להתדיין על הכל - מוטב פשוט לתת לזה להיגמר.

בכל פעם שסיקרו כאן בלוגרים את סאגת הסגירה של ישראבלוג (שתגיע לקיצה בסוף החודש הזה) היה נראה שהבלוגרים נלחמים על משהו שלעולם לא יהיה שלהם אבל הם לא ויתרו כי הם היו פייטרים. הם לא ויתרו למרות שערוץ עשר ויתר עליהם. כי ברור שערוץ עשר רצה שנענע יהיה כמו מאקו, אבל לערוץ עשר באמת לא היה שום דבר טוב לנצח איתו בתחרות. בכל איומי הסגירות של ערוץ עשר תמכתי בעובדים כי חשבתי עליהם ולאבד מקום עבודה זה רע. זה פרנסה של אנשים והלחם שלהם, וכמו שלא הייתי רוצה שיסגרו מקום שאני הייתי עובד בו, או ההורים שלי, כך גם לגביהם. אבל נראה שלערוץ עשר לא אכפת גם מהאנשים שתומכים בו - ערוץ עשר אשכרה מפנה פה את הגב לאנשים שנלחמים על הקהילה ושלדעתי חלקם גם התנגד לסגירת הערוץ, בין אם כדי לא לסגור את ישראבלוג ובין אם כי הם בעד חופש הביטוי. אבל תכלס, מה זה משנה - ערוץ עשר ממילא לא מחדש כלום בטלוויזיה וכל הדברים הטובים נמצאים ב-12 וב-13 (ואפילו בכאן 11). אם הייתי רוצה לראות כל היום חדשות הייתי פשוט נכנס לוואלה. זה כנראה מה שאעשה בכל פעם שיהיה לי דודא ליום שלם של מבזקים ותכניות אקטואליה, זה מה שממילא רואים אצלכם כל היום. ערוץ עשר, חיסלתם קהילה גדולה, קהילה שיכלה אולי אפילו לכסח את מאקו אם רק הייתם משקיעים בה. אבל הזנחתם והזנחתם ולא היה לכם אכפת, ממילא רציתם להיפטר כבר מהקהילה הזאת. אז לא, את מאקו לא תביסו, מאקו ניצחה אתכם מזמן, אבל כן הבסתם קהילה שלמה של בלוגרים שסך הכל רצו להיות כאן ולכתוב את כל מה שיש להם לכתוב. מן הסתם כל אחד ילך לדרכו והרוב המוחלט ילך לוורדפרס, מי שבאמת בוער בו לכתוב יפתח אתר חדש ויזמין את הקוראים שלו לשם - אבל קהילה כזאת לא תהיה. אני ממש עצוב שזה הסוף של ההזנחה המתמשכת, ואני עוד יותר עצוב שאם כבר בוחרים לסגור - למה למחוק הכל מהאינטרנט? למה לא לנעול את האתר לכתיבה ולהשאיר אותו כארכיון - שכל מי שירצה יוכל לקרוא שוב ולהיזכר? אבל ב-2017 אין מקום לדברים ישנים, צריך כל הזמן לחדש ולהתחדש, כמו החיים כך גם האינטרנט - האינטרנט יכול לזכור לנצח, אבל ערוץ עשר ינסה להשמיד את הזכרונות. את כל מה שהיה לי לומר לאנשים מבית הורד בגבעתיים אמרתי, ואני אצביע גם בשלט. בסגירה הבאה של הערוץ, אולי בעוד 15 שנה, כבר לא אגיד שאסור לסגור ערוץ בישראל בגלל חופש הביטוי. אני כועס עם סיבה - ירקתם לנו בפנים. לפני סיום, תודה לכם לאורך שלוש השנים האחרונות - על כל התגובות, רעות, טובות, "חחחח"יות, , , וכל אימוג'י אחר שיעלם מכאן בסוף החודש

אני הייתי מי שהייתי ואנחנו אולי נשמור על קשר במקומות אחרים, אם תרצו (וזה בסדר גם אם דיברנו פעם ואנחנו לא בקשר היום): shimonandfurunkle@israblog.33mail.com הבלוג הזה ישאר כאן למי שעדיין ירצה לעיין בו, אבל אני כבר לא אחזור לכתוב יותר

להת' הנה שיר, בסגנון השירים שתמיד הייתי שם בסוף כל פוסט בבלוגים האחרונים ולמרות שהוא לא קשור הוא האחרון שלי כאן לתמיד:





