כינוי:

בן: 39

תמונה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 12/2017 11/2017



39RSS: לקטעים

12/2017

סטטיסט בשלג

ויעקב ובניו ירדו ארה"בה כי כבד הרעב בארץ כנען ויעקב ואשתו לא יכלו לגמור את החודש. ניסחה זאת יפה פקידה במשרד לקליטת עלייה שהייתי אצלה לאחר שובי לארץ: הוּרדתי מהארץ. אחי הצעיר, ליאור, התחיל ללמוד בכיתה ב' באחד מבתי הספר היהודיים ששימש את ילדי הפרברים היהודים של שיקאגו, בו גם אמי תלַמד החל מהשנה שאחרי שהשתקענו שם (בשנה הראשונה שלנו בארה"ב היא אמרה לאבא שלי: רצית אמריקה כי באמריקה מרוויחים יותר כסף? אז תעבוד אתה ואני אשאר בבית). בארץ, היהדות היא מובן מאליו, אבל בחו"ל אם חשוב לך להיות יהודי וגם לדעת מה זה אומר אז זה לא משהו שלומדים בבית ספר עממי. אחי הגדול, רועי,‏‏ כבר היה בתיכון, אז הוא הלך לבית ספר עממי. כבר היו לו תשע שנות לימוד בארץ: הוא יודע עברית מספיק טוב וגם דבר או שניים על יהדות; לא צריך להתמקצע בזה. ואני, למרות שהייתי בחטיבה, ואותו בית ספר יהודי כלל גם חטיבת ביניים הממשיכה עד כיתה ח', הוריי החליטו שבזמן שנותר לי בבית ספר היהודי לא ילמדו אותי יותר יהדות ועברית ממה שכבר למדתי בארץ, אז שלחו גם אותי לבית ספר עממי. ליומי הראשון בבית הספר החדש אמי ליוותה אותי, כדי לעזור לי להכיר את בית הספר, לראות איפה התא בו אשמור את חפציי, לראות את מערכת השעות שלי, לאילו כיתות אני צריך להגיע ומתי, ולפגוש את המורים. בכל זאת, זה עולם זר ומוזר ושונה ממה שהכרתי עד עכשיו. לשמחתי זה היה לפני שהאוטובוסים של ההסעות עם שאר הילדים הגיעו. אולי לאמי הייתה בכל זאת מספיק מודעות לדעת שזה היה ממש מביך לילד בכיתה ז' שאמא שלו מלווה אותו לבית ספר, ושהמודעות הזאת למבוכה מנעה ממנה באופן חריג מלהביך אותי לפני כולם (כי בעצם אין סיבה בשבילי להיות נבוך, אז זה לא צריך להשפיע על התוכניות ועל מה שאני חושבת שנכון לעשות). או שאולי פשוט רצתה לוודא שנספיק את סיור ההיכרות שלנו לפני תחילת הלימודים. דבר אחד לכאורה פעוט שאמי אמרה לי באותו יום ליווה אותי במשך כל חיי בארה"ב, למרות שלא הייתי מודע להשלכות של זה עוד זמן רב, ואולי אפילו עד אחרי שובי לארץ: אל תיתן להם לקרוא לך Ram – בהגייה אמריקאית עם תנועה ארוכה, ולא עם קמץ עברי – זה לא השם שלך. על רמי ויתרנו מיד: לא צריך להכביד עליהם יותר מדי עם עוד הברה מיותרת, וממילא רם הוא גם שמי, ואולי אפילו יותר מתאים לגילי מרמי. כבר שמעתי על לא מעט ישראלים עם שמות שנהיים מביכים כשאומרים אותם באנגלית: דרור, דור, שי, אור, אלון, אסנת, שלא לדבר על אלה המכילים חי"ת, אותם אין סיכוי שאמריקאים יוכלו להגות. לפחות המילה ram היא מילה נייטרלית באנגלית (פירושה אייל או ראם) ואולי אפילו יכולה להיות שֵם. אבל אני נאלצתי לתקן אותם בכל פעם שהקריאו את שמי בכיתה. אפילו קיבלתי את זה בהסכמה, ובשנים שחלפו היה ברור לי – מתוך דחף פנימי והגדרת זהות עצמית, לא בגלל שזה מה שאמא שלי אמרה לי – שצריך להסביר לכל מי שאפגוש איך לומר את שמי ולא לקבל את הנטייה הטבעית שלו לקרוא לי בשם שהוא לא שלי. בפרק אחד של מסע בין כוכבים פגשה אשת סגל חדשה את האנדרואיד דֵייטה. כשקראה לו דאטה, כפי שהבריטים נוהגים להגות מילה זו, תיקן אותה. והיא, שהופתעה וחשבה שהאנדרואיד נעלב, אמרה: דייטה, דאטה, מה זה משנה? הוא ענה בתשובה שהדהדה אצלי במשך כל כך הרבה שנים: האחד הוא שמי, השני לא. שמי היה משהו שהייתי צריך לבסס ולהסביר מחדש בכל פעם שפגשתי מישהו חדש. קוראים לי רם. זה שם ישראלי. כך יש לומר אותו. אבל מה שהקשה היה המבטא שלי. ברור שהאמריקאים לא יוכלו לבטא את שמי ברי"ש גרונית כפי שעושים בעברית. לא הייתה לי שום ציפייה לכך. הבעיה הייתה שלי לא היה R אמריקאי, כך שהתקשיתי מאוד לתקן אותם. הייתה לי אנגלית ברמה לא רעה בכלל, ולא התקשיתי לעקוב אחרי הלימודים והשיחות של הילדים והמורים האחרים, ואפילו יכולתי להתבטא היטב בעל פה ובכתב. אבל את שמי לא יכולתי להגיד בצורה מובנת לאוזן אמריקאית. בספר המחזור שלי בסוף כיתה י"ב (!), שש שנים לאחר המקרה המתואר, כתב לי חבר על זכרונותיו הראשונים שלי, על המורה שבמשך כל השנה כשהייתה קוראת בשמי הייתה שוברת את השיניים ואת הגרון בנסיונה לשחזר את שמי כפי שהייתי אומר אותו כשתיקנתי אותה בדרך היחידה שידעתי. ואני בסך הכל רציתי שתבטא את התנועה היחידה בשמי בקמץ ולא ב-a אמריקאי. הנסיון שלה לבטא את שמי בדרך שלא יכלה לעשות ושצורמת לאוזן המורגלת לאנגלית נשמע מביך ואפילו לועג, למרות שברור לי שזאת לא הייתה כוונתה. רק בשנה השנייה שלי בארה"ב נשלחתי לקלינאית תקשורת כדי שאוכל ללמוד ולהתאמן על המבטא שלי. היא הייתה מוציאה אותי מהשיעורים והיינו מתאמנים על ביטוי מילים עם R בתחילתן, בסופן, באמצען, או בשילוב עם עיצורים אחרים, תוך כדי שהיא מסבירה לי איפה לשים את הלשון. מה פתאום משתמשים בלשון בשביל להגיד רי"ש! הייתי הולך לתרגולים האלה כל פעם שבאה לקחת אותי. אני הרי ילד צייתן שעושה מה שאומרים לו. אבל לא הייתה לי סבלנות לזה. תמיד הייתי טוב בלימודים. אהבתי ללמוד ולהרחיב את הידע שלי בכל תחום. אבל כאן מדובר במשהו מעשי, ובזה אף פעם לא הצטיינתי: לא בספורט, לא במוזיקה, ולא במשחקים עם הלשון בשביל להפיק צלילים משונים בגלל שהאמריקאים לא יודעים להגיד או אפילו לשמוע רי"ש. אז המבטא שלי בתחילת דרכי ושמי שניהם תרמו לביסוסי כנטע זר. תמיד הייתי הישראלי. בתיכון היה לי מורה לספרדית שהיה מדביק כינוי לכל אחד בכיתה. לא היה תלמיד אחד לו היה קורא בשמו. הכינוי שלי היה Israelito. המורה אהב אותי ואני אהבתי אותו. הייתי התלמיד האהוב עליו ולא הייתה שם טיפה אחת של לעג או זלזול. זה גם לא התקבל בלעג בעיני התלמידים האחרים וזה אפילו לא הביך אותי (אולי בפעמים הראשונות). אבל המילה שהכי התאימה בעיניו לקרוא לי בה הייתה ישראלי. עצם הגעתי מישראל לא הייתה בעיה. ארה"ב היא אומה שמתגאה בגיוון שלה, וקליטת אנשים מכל העולם היא לא רק שלא מכשול לאמריקאיות, אלא היא מאוד חשובה לאמריקאים ואפילו מרכיב חשוב בזהות האמריקאית. כולם היו מהגרים מתישהו. ואף אחד לא היה אמריקאי תמיד, דורות ודורות אחורנית. להיות אמריקאי "סטנדרטי," זה משעמם במקרה הטוב. המודל הסטנדרטי לכאורה מתואר כ-White Anglo-Saxon Protestant: לבן, נוצרי לא קתולי, ממוצא אנגלי/מערב אירופי. כשקוראים למישהו בראשי התיבות WASP (צרעה, במקרה או שלא), אז זאת מילת גנאי שמזוהה עם עליונות, התנשאות, וניכור או דיכוי של מיעוטים ומהגרים (כמו שמתחיל להיות עם המילה "אשכנזי" בארץ). זה גם אומר שאתה בין היחידים, למרבה האירוניה, שלא מיוחד. אני זוכר באחד המכתבים שכתבתי לחבר בארץ לאחר תחילת שנת הלימודים הראשונה, סיפרתי על המגוון העצום של הילדים שכולם באים ממוצא אחר: אמריקאים "סטנדרטיים", שחורים, ילדים ממוצא יפני, סיני, הודים הינדים, הודים מוסלמים, פולנים, רוסים, היספנים, ילד אחד שהגיע מסעודיה באותה שנה איתי, וקהילה גדולה של ערבים נוצרים יוצאי עיראק. בארץ נוטים לדבר על כור היתוך, אבל באמריקה נתקלתי במודל נוסף לתאר מצב כזה: במקום כור היתוך, בו מוסיפים מגוון של חומרים ומתיכים אותם יחד עד שכולם מאבדים את צורתם ואופיים המקוריים ונהיים אותו דבר, מדברים על סלט – גם כשחותכים את כל הירקות יחד לסלט אחד, לכל אחד מהירקות יש זהות משלו ואפשר בקלות להבדיל ביניהם. העגבנייה היא עגבנייה, והמלפפון הוא מלפפון, והגזר הוא גזר. ומרגע שאתה מגיע לאמריקה בכוונה לגור שם, לא משנה מאיפה באת, אתה אמריקאי, לא במקום אלא בנוסף להיותך ממקום אחר. אבל לפני שהתחלתי ללמוד שם, לא ידעתי את זה. לפני שעברנו לארה"ב, קינן בדמיוני איזשהו חשש מאנטישמיות – כי הרי ידוע שבגולה יש אנטישמיות, בשביל זה יש לנו את ארץ ישראל, בשביל שהיהודים יוכלו לברוח מהאנטישמיות – או שחששתי שלפחות לא יידעו מה זה יהודי ולא ידעו למה אני נמנע מלאכול דברים מסוימים, או שאצטרך להסביר למורים חשדנים למה אני לא בא לבית ספר בחגים מוזרים. אני אוכל לעשות זאת? הם יקבלו את זה? הם יצחקו עליי? או שאצטרך להסתיר את היותי יהודי ואת מה שזה אומר? בכלל, כל הנטל של ייצוג העם היהודי ייפול על הכתפיים המתבגרות שלי. אבל די מהר החשש הזה התבדה לגמרי. למעשה, בפרבר בו גרנו, חיו הרבה יהודים. עשרות אחוזים. כיום המועצה המקומית סוגרת את בתי הספר העממיים בראש השנה וביום כיפור. כשאני למדתי שם לא סגרו את בתי הספר, אבל תמיד תהיתי איך נראו הלימודים ביום כיפור כשכרבע מהילדים והמורים לא באים לבית ספר. בכל אופן, כשסיפרתי שאני מישראל אז אחד אחרי השני היו אומרים לי: באמת? גם אני יהודי. וגם אני. אני גם יודע עברית. עברית? באמת? מה, אני אוכל לדבר עם מישהו כאן בעברית? אז הוכיחו לי. ומתברר שלא בדיוק מלמדים כאן ילדים עברית. אפילו לא את היהודים. לפחות לא את אלה שלומדים בבית הספר העממי. אבל איזה עברית ילדים יהודים בכיתה ז' כן יודעים? היו מקדמים את פניי בפסוקים מההפטרה שלהם ובברכות הנלוות לעלייה לתורה. בקול ובלחן המתאים. לי עצמי מלאו 13 רק בכיתה ח', אבל כמו שאני מניח שקורה בארץ, עבור רוב שאר הילדים היהודים כיתה ז' הייתה שנת בר מצווה. וזה סחף גם את הלא יהודים. גם הבנות היהודיות בארה"ב חוגגות בת מצווה בגיל 13, כי באמריקה החילונית אין הבדלים בין המינים. היו טקסים בבתי הכנסת, אבל אליהם או שהילדים האחרים לא הוזמנו וזה היה עניין משפחתי בלבד, או שהם נשכחו בצל מסיבות הענק שהיו. ואלו היו העיקר. כל יום שני, בתחילת השבוע, הייתי רואה חולצות חדשות שהילדים לובשים, המפרסמות את אירוע בר המצווה המרהיב שהיה בסוף השבוע הקודם. ממש כמו חולצות שקונים במופעי רוק. לחלק מהאירועים היו חולצות שנלבשו על ידי רק קבוצה קטנה של ילדים. אולי כמו פריט אספנות נדיר. אבל עבור הילדים היותר פופולריים היה נדמה שכל השכבה לבשה את חולצת בר המצווה שלהם. ואני, למרות שחלקו איתי את ההפטרה ואת הברכות הנלוות, לא ראו לנכון להזמין אותי לאירוע עצמו. מתוך כשמונים ברי מצווה שהיו, הוזמנתי אולי לעשרה. ואף לא בת מצווה אחת. נעלבתי? ברור. אבל מעבר לתחושת הדחייה מהילדים, הרגשתי שהמערכת מזניחה אותי ולא ממלאת את תפקידה. הם לא אמורים לדאוג שהילדים מכלילים את כולם ואין ילדים שנופלים בין הכסאות? בארץ מזמינים את כולם. לפחות ככה זה היה בכיתה שלי. אבל באמריקה זה לא ככה. באמריקה הגדולה, המתקדמת, ובעיקר האינדיווידואליסטית, כל אחד מחליט לעצמו מי החברים שלו. למורים אין מנדט לדחוק בילדים לכלול מישהו. זה לא עניינם. חברות זה עניין אישי, ואם מישהו לא רוצה להיות חבר של מישהו אחר, אז זאת החלטה אישית שלו ויש לכבד אותה. פעם אחת בשיעור דמוי-חברה הראו לנו סרטון שלפחות את הכותרת ואת העיקר אני זוכר עד היום מרוב הזדהות. קראו לה cipher in the snow– סטטיסט בשלג. זה היה על נער שהיה בדרכו לבית ספר בהסעה העירונית ביום חורף קר ומושלג, כשביקש לרדת ומסיבה לא מוסברת הוא פשוט התמוטט בשלג ומת. כשנודע בבית הספר, אז התברר שאף אחד לא הכיר את הילד בכלל, או לפחות לא הודה בכך. הנהג שהיה מסיע אותו לבית הספר כל יום, הילדים שנסעו ולמדו איתו כל יום, ואפילו המורה שהילד הגדיר כאהוב עליו לא ידעו עליו שום דבר. אפילו במשפחה שלו הוא נחשב עוף מוזר. בלוויה שלו היו רק הוריו, הכומר, והמורה "האהוב" שנשלח בעל כורחו להיות הנציג של בית הספר. זה היה סרטון שנועד להעלות מודעות לילדים שנחבאים אל הכלים ונופלים בין הכסאות והציג תרחיש שאולי קצת מוגזם, אבל זה מצב שמאוד הזדהיתי איתו. איך זה קורה? חוץ מהאינדיווידואליות הקיצונית שרווחת שם, אחת הסיבות להיעדר מסגרת מכלילה שמעודדת יצירת חברויות היא שאין באמריקה כיתות. כשחזרתי לארץ, שאלו אותי שני נערים מתבגרים במשפחה שאירחה אותי כמה ילדים היו אצלי בכיתה. סיפרתי שזה לא עובד ככה בארה"ב. בארץ, בתחילת השנה לוקחים קבוצה של כ-40 תלמידים, מגדירים אותם בהגדרה קבוצתית ככיתה, ומקצים להם חדר שיהיה הכיתה שלהם ומורה שיהיה המחנך שלהם. בין שיעור לשיעור התלמידים לרוב נשארים באותו חדר, והמורים של המקצועות השונים באים "להתארח" בכיתה של התלמידים. בדרך כלל אותה כיתה ממשיכה באותו הרכב גם בשנים הבאות. כך, לטוב ולרע, נוצרת קבוצה עם דינמיקה משלה, ועם זהות משלה. כל תלמיד הוא חלק מהקבוצה הזאת אם הוא רוצה או לא רוצה ואם הכיתה רוצה או לא רוצה. אם לא מזמינים מישהו אז זאת דחייה מכוונת. אחד הדברים החמורים ביותר שאפשר לעשות לילד בבית ספר בארץ זה חרם, או במילים אחרות: הוצאה מקבוצת הזהות והשארתו לבד, מנותק משאר הקבוצה. בארה"ב לא יכול להיות חרם כי אין כזה דבר כיתה ואין קבוצה כזאת שיכולה לקבל החלטות ולפעול כיחידה חברתית. החברויות נוצרות (או שלא נוצרות) בין יחידים. אם כבר יש כיתה, אז היא של המורה, לא של התלמידים והיא מתקיימת רק למטרת שיעור יחיד, מקצוע אחד. בתחילת השנה כל מורה מקבל את החדר שלו, ומי שרשום לו במערכת שיהיה בשיעור שלו יבוא לאותה כיתה של אותו מורה למטרת השיעור הזה – הם מתארחים שם בכיתה שהיא לא באמת שלהם. בשיעור הבא, כל ילד ילך לכיתה אחרת עם תלמידים אחרים. גם אם יש שלושה או ארבעה מורים שמלמדים את אותו מקצוע לתלמידים מאותה שכבה, המערכת משייכת את התלמידים למורים באופן שרירותי, בלי לשאול אותם בכלל, כך שאתה לא יכול אפילו לבחור להיות עם אותם חברים בשיעורים השונים (כי בכל זאת, הרי כולם לומדים אנגלית וכולם לומדים מתמטיקה וכולם לומדים היסטוריה/מדעי החברה, אז למה שאני לא אהיה עם אותם ילדים?). כך, הרכב כיתה זו או אחרת הוא די שרירותי ומשתנה בין שיעור לשיעור, דבר שלא כל כך מאפשר זהות קבוצתית לכיתה. נקודת הייחוס היא המחזור. אם בארץ הייתי בכיתה א'3 ו-ב'3 ו-ג'3, וכו', עם אותם ארבעים ילדים אחרים במשך שש שנים, אז בארה"ב אין מקבילה כזאת. הייתי רק ב-class of 1996, כלומר: המחזור שיסיים תיכון בשנה זו. ובשכבה יכולים להיות 200, או 300, או 400 ילדים ויותר. אחד החברים הכי טובים שלי מהתיכון היה איתי רק בשיעור אחד במהלך כל ארבע השנים שלנו בתיכון. עשרות תלמידים אחרים מהמחזור שלי לא היו איתי אי פעם באף שיעור. כשאני מסתכל על ספר המחזור שלי, אני רואה שרבים מאוד מהם אני לא הכרתי בכלל. גם לא תמיד הייתה הרבה אינטראקציה בין התלמידים במהלך השיעורים, כך שאפילו אם מישהו היה איתי רק במספר קטן של שיעורים, אני לא בהכרח אכיר אותו באמת, בעיקר אם אלה היו שיעורים שלא כללו הרבה השתתפות של התלמידים או דינמיקה קבוצתית. ובאין קבוצה, למורים אין איך ואין מנדט להשפיע על דינמיקה קבוצתית. כל עוד לא מדובר בסכנה מיידית או חשש לשלומו של הילד, למורה אין מה לעשות והוא לא יראה את זה כתפקידו להתערב. גם אם מדובר בחשש לשלומו או להתפתחותו של הילד, או שיש צורך נקודתי, אז זה עניין שהמורה יעלה (או שלא) מול הגורמים המוסמכים לזה במערכת (ע"ע קלינאית תקשורת), שידונו על כך בינם לבין עצמם, או שיערבו את ההורים של הילד, ובמקום האחרון – אם זה הכרחי – את הילד עצמו. בשום אופן לא יעלו עניין של התייחסות לאחד הילדים מול כל הכיתה. זה ייחשב פגיעה חמורה בפרטיותו והשפלה של הילד. אני נזכר איך בשיעור היסטוריה בכיתה ח' הייתה לנו משימה קבוצתית בה המורה חילק את הכיתה לשתי קבוצות, האחת נשארה איתו בכיתה והוטלה עליה משימה כלשהי, והחצי השני של הכיתה הוצא למסדרון ובמשך שבוע היה צריך לקרוא קטע מסוים, להמחיז אותו, להתאמן, ואז להציג בפני כל הכיתה. חצי מהציון היה על ההצגה עצמה, אותו נתן המורה לכל מי שהשתתף: ציון אחיד לכולם. אבל החצי השני היה על העבודה וההיערכות שנעשו במסדרון במשך אותו שבוע. ומכיוון שהמורה לא היה נוכח עם התלמידים במסדרון, הוא קבע שכל אחד מהילדים ייתן לכל אחד מהאחרים ציון על העבודה שעשה. עבדנו על המחזה במשך אותו שבוע, הצגנו אותו, ואז הגיע הזמן לתת ציון. המורה חילק לכל מי שהשתתף דף עם השמות של כל המשתתפים ואמר שכדי שיהיה הוגן ושהילדים יוכלו להצביע על פי צו מצפונם, הוא לא יהיה נוכח בזמן ההצבעה. הוא יצא מהכיתה והטיל על אחד הילדים לאסוף את דפי ההצבעה לפני שיחזור. זאת הייתה אמורה להיות משימה קלה כי כנראה שהכללים החברתיים קובעים שכולם פשוט ייתנו לכולם את הציון המרבי: חמש נקודות. אבל אני הרגשתי את כובד האחריות של מתן ציון לאחר. זאת לא חוכמה לתת לכולם את אותו ציון רק כדי לרַצות אותם ושלא ישנאו אותך. תפקידו של המורה רציני וצריך לשקול את עבודתו של כל תלמיד כדי שיקבל את מה שהרוויח. חוץ מזה שזה לא הוגן שמי שהשקיע ועבד ועשה עבודה טובה יקבל את אותו ציון כמו תלמיד שרק התבדח והשתולל ואפילו לא ידע את הטקסטים שלו. אז לאלו שעבדו ברצינות ועשו עבודה טובה נתתי חמש נקודות, לאלו שעשו עבודה פחות טובה נתתי פחות, ולמי שזלזלו והשתוללו במשך כל השבוע נתתי ציון נמוך. את חלקם של הילדים שלא קיבלו ממני את הציון המרבי דווקא חיבבתי, אבל תפקידו של המורה להיות אובייקטיבי ולא לתת לרגשותיו להשפיע על הציון שהוא נותן. הם אולי לא יבינו, אבל אני מחויב לצו מצפוני. יצא שהילד שהוטלה עליו המשימה לאסוף את הדפים נמנה עם אלו שלא לקחו את המשימה ברצינות ולא קיבלו ממני ציון טוב. כשאסף את הדף שלי, הוא הסתכל לראות מה נתתי לו, והכריז בקול רם ש-"רם נתן לכולם אחד. הוא לא חושב שאף אחד כאן טוב כמוהו." ניסיתי להסביר שזה לא נכון: היו כאלה שקיבלו ציונים גבוהים וכאלה שקיבלו ציונים נמוכים. אבל עד אז, אותו ילד כבר הראה את דף הניקוד שלי לכל מי שרצה לראות. יתרה מזאת, הוא חילק את הדפים חזרה לכל הילדים כדי שיוכלו לעדכן את הציון שלהם. ואכן הם עדכנו. אם בן אדם אחד נותן ציון של אחד במקום חמש, אז ההשפעה היא זניחה בתוך רבעון שבו אפשר לקבל כחמש מאות נקודות ויותר. אבל אם עשרה או חמישה עשר ילדים נותנים לאותו בן אדם אחד במקום חמש, אז תהיה לזה השפעה של ממש. בסוף אותו יום לימודים, אחרי שכולם הלכו, הלכתי למורה וסיפרתי לו מה קרה, על סף (ואולי מעבר לסף) דמעות. הוא הבין ללבי ואמר שזה מאוד מצער, אבל הוא לא היה שם ולא יכול לתת לי ציון על מה שהיה, ואלו הכללים שנקבעו. ידיו כבולות. תמיד קיבלתי ציונים טובים בבית ספר. זה היה חשוב לי. רק בתחום האקדמי יכולתי להוכיח את עצמי. אבל באותו רבעון קיבלתי את הציון הכי גרוע שאי פעם קיבלתי בשש שנות הלימודים שלי בבתי הספר בארה"ב. חישבתי שאילו הייתי מקבל אפילו חצי נקודה יותר, אז זה היה עושה את ההבדל בין הציון C שקיבלתי לציון B שיכולתי לקבל. זאת הייתה הפעם היחידה שהאות הזאת אי פעם הכתימה את התעודה שלי. שאלתי את המורה אם הייתי יכול להרוויח את חצי הנקודה הזאת בדרך אחרת, אבל כאמור: ידיו היו כבולות. קודם קראתי לשיעור היסטוריה, אבל למעשה השם שניתן לכיתה ההיא בבית הספר בו למדתי היה מדעי החברה. ובאמת היה לי שם שיעור מאוד חשוב בחברה. בית ספר, החיים, התפתחות

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 7/12/2017 21:28 בקטגוריות סיפרותי