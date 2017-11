11/2017

"Cause all of the stars

Are fading away

Just try not to worry

You'll see them some day

Take what you need

And be on your way

And stop crying your heart out"

נמאס לכתוב על אשפוזים ומחלות ודברים רעים. המחלה נגמרה. אני סוף כל סוף מאוזנת.. והכי חשוב שמחה. וגם אם מתישהו זה יחזור אני יודעת איך להתמודד ועכשיו אני הרבה יותר חזקה מבעבר.. וזהו.החיים ממשיכים.