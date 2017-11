( 23.6.17 )

11/2017

אני חיה. אבל אני מרגישה מתה. אני עושה כמעט כל מה שביכולתי כדי להישאר שפויה בחיים האלה... אך אף אחד לא מקשיב לי, אף אחד לא רואה את מה שעובר עליי.. אני נלחמת לבד. אין לי אדם אחד. הלוואי שמישהו יבין, ינחם, יקשיב, ייתן עצה, יכוון, או סתם יעודד. זה לא קורה. אני שרויה בתוך מעגל כשפים. למטה למעלה ושוב למטה. ומה שהכי כואב זה שזה מעגל סגור..... הכל חוזר על עצמו. יש לכל טעם אפור. יש לכל צבע לבן מעומעם חלש... אין נוף, אין תקווה וגם לא נחמה. הגוף שלי מתחיל להיכנע למצב... אבל אני ממשיכה להילחם. אני שורדת. תמיד הייתי ותמיד אשאר כזאת... אין לי פחד רק עצב מהמצב הקיים.. ואין ביכולתי לשנות דבר הכדורים

לא עוזרים בכלל...ואני מתחילה להתייאש.







the chemical element of atomic number 3, a soft silver-white metal. It is the lightest of the alkali metals.

הוא תרופה המבוססת על מלחי היסוד ליתום (בעיקר ליתיום פחמתי) והמשמש לטיפול בכמה הפרעות פסיכיאטריות, העיקרית ביניהן היאהפרעה דו-קוטבית.

"

(תרופה די ישנה, מאז פותחו תרופות הרבה יותר מתקדמות)