11/2017

"ראית כבר וונדרוומן?"

"חחח איך ראיתי, זה יוצא רק ביום רביעי למסכים..."

"..."

"אבל מתה ללכת, שמעתי שהולך להיות מושלם"

"יאללה אני מזמין כרטיסים!"

"באמת? והוווו טירוף"

אוי אלוהים, דייט ראשון בסרט של שעתיים וחצי?! מי אחראי על הרעיון המזעזע הזה?! למה אמרתי כן?! טוב האמת היא שאני באמת ממש רוצה לראות את הסרט הזה. אבל דייט ראשון... לא נספיק לומר שלום וכבר נהיה אחרי קניית הפופקורן לוחשים אחד לשני 'זה כאן?' 'לא, עוד שורה' כמו אחרוני בני הזוג שמכירים כבר שנים כשלמעשה כל מה שמחבר בינינו זה ששנינו נואשים מספיק כדי להיכנס לאפליקציה המפוקפקת הזאת, ובו בזמן די נורמליים ולא סוטים לחלוטין, כלומר... למראית עין לפחות.

אז קצת תמונות של האחיין שלך וסיפורים על היום המתיש שלי, "אתה חושב שזה בסדר אם ננמנם קצת? הרי שנינו עייפים כהוגן" אמרתי בחיוך אך הכוונה הייתה די טהורה אם להודות באמת, "האמת היא שאף פעם לא נרדמו לי בדייט..." אוקי(!!!) "...וזה קצת יעליב אותי" אבל צחקתי, למה אי אפשר לגלות חוסר חוש הומור לפני שנפגשים?! ובכלל למה הומור כל כך חשוב לי בפרטנר, אולי זה כי אני לא יודעת אף פעם לדבר דוגרי. תמיד ברמזים וחידות. תמיד עולה התהייה האם יבינו אותי, הרי הכוונה הטהורה כל כך סמויה מן העין שצריך לחפור באמירה לפחות יובל כדי למצוא את התכלית האמתית שלה. או פשוט להיות חד אבחנה בצורה יוצאת מן הכלל, והמציאות כבר הוכיחה שלמצוא אדם כזה זה לא פשוט בכלל.

"לא מה פתאום... צחקתי, אני מתה לראות את גל גדות" מה גל גדות עכשיו, לא יכולנו ללכת לסרט של מישהי קצת פחות גבוהה, מרשימה, מלכת יופי, מתוקה וברבורית. אני כבר רטובה לגמרי... וזה רק מהריר שלו!

"The gods gave us many gifts" אולי לך גלוש.

אוקי מתחיל, לא נח לי בכיסא, ואם אשב בישיבה מזרחית? לא נשי. אבל אני גם ככה לא מגיעה לרצפה... מה זה, מה נוגע בי? היד שלו על הרגל שלי. אוקי טוב זה לגיטימי, בשביל זה התכנסנו. למרות ששמעתי את הקול שלו רק בארבע הברות וראיתי את פניו רק בשתי הבעות.

בשלב שכבר הרגשתי שאני מקבלת אירוע מוחי וצד שמאל שלי נדם לנצח החלטתי לרקום תכנית פעולה מדויקת, השחלת ידי תחת ידו וליטוף תוך כדי הזזה ושינוי תנוחה מהיר. הרגשתי ראש צוות ביחידה סודית בקומנדו אחרי מבצע עדין מול אויב לא מוכר, זה היה לא קל, האויב כמעט עלה עלינו, אבל עשינו את זה! שיניתי מהר לישיבה מזרחית והוא חשב שאני חמודה ומביעה חיבה. איך עוד אין שוק משגשג בתחום הזה?! אולי עליתי על משהו שאני טובה בו.

שעה וחצי עברה, גל גדות כבר גילתה שיש לה כוחות על, מעבר לרגליים בלתי נגמרות, הסרט לא נראה כאילו מגיע לסיומו ואילו עייפותי גוברת מרגע לרגע, היד שלי מזיעה בתוך ידו של גבר שאיני מכירה, חולקים את הסוף של הפופקורן. ממבוכה שנינו ממשיכים לאכול למרות שכל צופה טירון יודע שבשלב הזה של הפופקורן הוא כבר לא נועד למאכל אדם. הגענו לשלב בו הפופקורן עשוי משלושת רבעי מלח ורבע גרעיני תירס צעירים שעוד לא הספיקו למלא את ייעודם ולהתפצפץ כראוי. ולמרות כל זאת, תוך כדי כמיהה מוגברת לקיסמי שיניים אנחנו ממשיכים ללעוס במרץ.

נגמר הסרט, הגיבור הראשי החתיך מת. עצוב לי בלב עכשיו ואתה שואל אם בא לי גלידה או בירה... מה שבא לי זה לצעוק על התסריטאי למה הוא הרג את הגיבור, היו לו עיניים כחולות והוא היה שנון! וטייס!

כנראה אצפה בליגת הצדק לבד...