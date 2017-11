11/2017

Like you do

אני מפחדת שאם אפסיק לכעוס עליך אז הגעגוע יטביע אותי אבל כבר אין לי על מה לכעוס אז אני מחזירה את עצמי לערב אחד בבית מלון מעופש בשטוטגרט לפני שנה בדיוק. ולעיניים שלך, לדמעות שלך ולמילים שאמרת לי ולהבנה שהייתה ברורה לי כמו שמש שאני צריכה לשחרר כי אין לי מה לתת לך ולך אין מה לתת לי והגעגוע מטביע אותי בסוף אבל אולי אתן לו להתאכזר אליי Like you do