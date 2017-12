מלאו כאן את כתובת האימייל

*המשך לפוסט משבוע שעבר היום קיבלתי תשובה מהמזכירה במטה: Please disregard the first e-ticket sent to you, it was mistakenly issued by the travel agent, attached you will find the correct e-ticket. Have a safe trip, אז אני נוסעת! וגם נתנו לי שם יום שלם להשאר אחרי הכנס אז בהנחה שלא יגלו שאני ישראלית ויעיפו אותי בבושת פנים ועם אזיקי מתכת על פרקי הידיים, הנסיעה הולכת להיות סופר מגניבה. הייתי מבקשת מאיזה קורא רנדומלי, אם יהיה כזה, עיצה לגבי מקומות שווים. אבל לא נראה לי שמישהו באמת נסע לטיול בעומאן ;) למה הולך להיות כל כך מגניב? 1. משלמים לי על טיסה סופר יקרה הלוך ושוב בחברת התעופה של אבו דאבי 2. משלמים על 3 לילות בהולידי אין, כולל ארוחת בוקר (מעניין אם האוכל שם הוא כמו האוכל בפלסטין או ירדן) 3. ביום השני הממשלה העומאנית תארח אותנו לארוחת ערב 4. לרשות כל המשתתפים יהיה אוטובוס שיקח אותנו בכל שעה לאתרים המפורסמים של מסקט (עיר הבירה) 5. יש שם אחלה מזג אוויר לטיולים (אני מתה על מדבר!) אז אני אברר בLonely Planet על עצות לטיולים שווים. חוץ מהביקורים עם האוטובוס, אני מתכננת על טיול אופניים אני בהחלט מתרגשת

נכתב על ידי , 3/12/2017 11:03