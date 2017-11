11/2017

בוקר: קפה עם חלב 1% ו-3 עלי כרוב

אז הצעת המחקר ששלחתי? מנהל התוכנית לא הבין בכלל מה רציתי, די קטל אותי ונתן לי רשימת קריאה באורך הגלות. למזלי הגדול, פרופסור מאוניברסיטת תל אביב שדי מעורב בזה דווקא כן אבה את הרעיון ואמר:

In my humble opinion this is a very worthy direction. The issue we keep tackling with X is the challenge of incentivizing their scientists to take up these issues. Coming up with a few practical designs that could address this would be of great value, I would think.

מכיוון שהוא המומחה - יאאי!