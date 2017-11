להמשיך הלאה זה לא פשוט

11/2017

חשבתי עליו כל השבוע.

אבל מאז שהוא אמר לי את המשפט ההוא

שיום אחד ישבנו בבר

והוא חשב

אם הוא בכלל אוהב אותי...

זהו, הבנתי שאני לא ארצה יותר בחיים שנחזור

כי אם נחזור

אני אהיה בספקות.

תמיד.

"זה הקטע, שרק אחרי שנפרדנו הבנתי שכן."

-"מה כן?"

"שכן אהבתי אותך כל הזמן הזה."





אז אתמול הייתי אצל ידיד שלי בבית.

ברחתי מהבסיס מ11 בלילה עד שש בבוקר כזה.

עישנתי קצת קיבלתי סטלה טובה רצח.

הוא נתן לי לפרוק, לשכוח קצת מהצרות.

אני צריכה מישהו שיודע שהוא אוהב אותי ולא מתלבט.

אני ודעת שלא הייתי מושלמת כל הזמן הזה,

וברור, גם לי עברו התהיות האלה בראש.

כי תכלס, מי באמת יכול להגדיר אהבה?

אז תמיד חשבתי האם זו אהבה או שהוא פשוט עושה לי טוב?

או שהוא פשוט מספק לי מה שאני צריכה?

אבל לא נתתי לזה לאכול אותי

ובטח שלא נתתי לזה להרוס את הקשר המעולה שהיה לנו

אבל הוא כן.

ואני? סיימתי. בלי עוד דרמות לזמן הקרוב.

היום אני יוצאת לדאנס בר, ואני לא שמה מחשוף כדי לקבל צ'ייסרים חינם,

ואני לא ארקוד צמוד עם אף אחד,

ואני לא ארד ממש למטה כשבשיר POLICEMAN יגידו DOWN TO THE FLOOR

ואני אהיה ילדה טובה

ואעצום עיניים

וארקוד

ואשתחרר מהבעיות.

אני אמשיך הלאה.