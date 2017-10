10/2017

לצערי יש הרבה בעיות ומחסומים שמונעים ממני להמשיך הלאה.

בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי אני לא רוצה לחפור (כאילו שלמישהו אכפת) :

1) הידיעה שהאדם האחרון שחשבתי שיעשה לי דבר כזה, עשה את זה. (גם אם זה נובע ממחלה פסיכיאטרית)

2) העובדה שהמוח שלי מקולקל והראייה שלי מקולקלת.

3) חוסר יכולת להאמין בעתיד.

4) בדידות.

5) חוסר בכוח מניע.

אני לא יכול להסתכל על עצמי בתור כוח מניע כי אני שונא את עצמי.

הסיבה היחידה שחייתי את חיי ב 5 שנים האחרונות בצורה כזו והתקדמתי כל כך, היא מכיוון שהייתה מישהי שאהבה אותי וקיבלה אותי עם השטויות שלי.

You used to be like my twin

And all that's been

Was it all for nothing

?Are you strong when you're with him

What is it coming to

I'm unwilling to go on

You have lost

No one has won