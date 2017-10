10/2017

ימי שישי בערב הם לא זמן טוב להיות מדוכאת בהם. המשפחה משחקים, צוחקים ורואים טלוויזיה ואילו אני בחדר, מאזינה לcan't help falling in love with you, הקאבר המרגש שעשו טוונטי וואן פיילוטס לשיר של אלביס (נדמה לי). עיניים יבשות, ידיים רועדות ונפש כואבת. מתחננת לפורקן. רק כמה מהן, רטובות וחמות על הלחיים עם התייפחויות שקטות שמרעידות את הגוף. מחשבות רעות עולות שוב. אל תנגני, אל תכתבי, את כישלון. אל תבדקי אם מדברים איתך, למה שידברו? ביום ראשון צריכה לחזור למסגרת, חרדה חברתית ודיכאון יהיו החברים היחידים שלי בנסיעה בת השעה לבית הספר, מאה הילדים ינעצו בי מבטים כשאפסע בחשש אל עבר הכיתה, שם ילדים נוספים מדושני עונג ישאלו אותי בקול רם "למה לא באת?", כאילו התשובה היא קלה כל כך.

מחלה. כן. אבל אני עדיין חולה. אני לא מרגישה שזה יחלים אי פעם.

אני אמלמל, "לא הרגשתי טוב." עם עיניים לחות, הבטן גועשת מחרדה לא מוסברת, בשביל לשמוע את ה"אה" המיוחל, אשרוד בגבורה במשך שש שעות של למידה ("למידה". דיכאון מקשה אפילו לקום למקלחת, אז ללמוד?) ואחזור הביתה, מותשת ומדוכאת, עוטפת את עצמי בשכבה חמימה ונוקשה של אדישות. אני אחזור למיטה, עדיין בבגדי בית ספר. איך אשרוד את המחר? איך אצליח לעמוד על הרגליים לעוד יום, כשכל מה שנפשי מתחננת אליו זה המוות. פרוש כמו שמיכה חמה ומנחמת מקושי החיים.

בינתיים, צעד קדימה ועשרים אחורה, אני חיה.

נושמת. אבל לא חיה.