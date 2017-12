12/2017

Propanolol HCL (Deralin)

משפחה: חוסם B1+B2 לא סלקטיבי , Anti hypertensive האב טיפוס של הבטא בלוקרים הוא פרופנולול והוא עובד על רצפטורים B1 וB2 B1 - אחראי בעיקר על הגברת כיווץ שריר הלב

B2 - אחראיים בעיקר על הרפייה של שריר חלק (הרחבת סימפונות, הרחבת עורקים , הפרשת רנין מהכליות)

מנגנון: 1. מורידים ל"ד בעיקר ע"י הורדת תפוקת הלב (Cardiac output) , הורדת דופק, עוצמת התכווצות הלב. 2. מעכב את השחרור של רנין מהכליות, לכן מוריד את יצירת אנגיוטנזין 2 ואת הפרשת האלדוסטרון. אינדיקציה:

1. אנגינה פקטוריס - יש אפקט מהיר

2. להורדת סיכון לאחר MI 3. SVT , AF , Atrial flutter , טכי-אריטמיה , היפרתירואדיזם (thyroid storm)

4. יתר ל"ד 5. Essential Tremor

6. hypertrophic subaortic stenosis - היפרטורפיה חדר שמאל 7. פיאוכרומוציטומה (גידול בבלוטת אדרנל) 8. proliferative infantile hemangioma 9. Traumatic Brain Injury 10 דליות קיבה ושט - מוריד hepatic venous pressure gradient and portal hypertension

11. migranes קונטרה אינדיקציה: 1. אסטמה 2. סינוס ברדיקרדיה , Heart block second degree and higher 3. שוק קרדיוגני , Heart Failure

4. בזהירות במטופלים עם סכרת - יכול להסוות סימנים של היפוגליקמיה 5. לא להפסיק במכה בthyrotoxicosis ת"ל: 1. CNS: אינסומניה , סיוטים, עייפות

2. דיכאון 3. ידיים ורגליים קרות 4. בצקות (אצירת נתרן) 5. ירידה בל"ד 6. CV - ברדיקרדיה , AV block , Heart Failure 7. ברונכוספאזם

8. אימפוטנציה N/C: 1. אסור להפסיק במכה - לגמול מהתרופה בזהירות במשך שבועיים. יכול לגרום להחמרה של angina or MI Non selective antagonists (β1 = β2)— n adolol, p indolol (partial agonist), p ropranolol, t imolol adolol,indolol (partial agonist),ropranolol,imolol Nive antagonists mostly go from N to Z

(β2 with 2nd half of alphabet) * Propka inside the Dera