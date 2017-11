מלאו כאן את כתובת האימייל

11/2017

תמיסות (מתורגם מברונר)

סוג שם התמיסה שימושים הערות איזוטוני NaCl 0.9% - סליין · הרחבת הנפח של הנוזל החוץ תאי

· בעת מצבים היפוולמים

· החייאה

· בססת מטבולית, דיאביטיק קטואציטוזיס, היפרקלצמיה, היפונתרמיה מתונה.

· כאשר מוסיפים 5% גלוקוז, התמיסה הופכת לסטנדרט (היפרטונית) NaCl 0.9% +5% dextrose · היחידה שאפשר לתת עם מוצרי דם רינגר לקטט (הרטמן) – נתרן, כלור, אשלגן, סידן, לקטט · היפוולמיה

· כוויות

· איבוד נוזלים כצורת מרה \ שלשול

· איבוד דם חמור

· אין להשתמש כאשר יש כשל כלייתי משום שמכילה אשלגן

· לא להשתמש בחמצת לקטית משום שבמצב זה יש קושי להמיר את הלקטט לביקרבונט

· אסור לתת כאשר ה pH 5% dextrose in water – אין אלקטרוליטים, רק 50g דקסטרוז (D 5 W) · מספקת 170 קלוריות\ליטר

· היפרנתרמיה

· איבוד נוזלים והתייבשות

· לא לתת כמות גדולה בתקופה פוסטאופרטיבית

· לא לשימוש בלעדי בהתייבשות עקב חוסר אלקטרוליטים

· אסור בשימוש בפגיעות ראש מחשש לעליית ICP

· אסור לשימוש בהחייאה עקב היפרגליקמיה אפשרית

· בשימוש זהיר בחולים עם כשל כלייתי או CV

· יכול לגורם לכשל לבבי, אנאוריה בחולים עם חוסר בנתרן, ואיבוד נוסף של נוזלי גוף.

· כאשר הדקסטרוז נספג בגוף, התמיסה הופכת היפוטונית. בשימוש ממושך ללא מתן NaCl תמיסה זו יכולה לגרום להרעלת מים (ריבוי נוזל תוך תאי) היפוטוני NaCl 0.45% - חצי סליין NaCl 0.3% - שליש סליין · טיפול בהתייבשות היפרטונית (עליה בריכוז הנתרן בדם)

· דלדול רמות נתרן וכלור

· עוזר לכליה בפינוי מומסים

· מיהול Na ו- Cl ברמות גבוהות

· כאשר מוסיפים 5% גלוקוז, התמיסה הופכת לחצי סטנדרט (היפרטונית)

· כאשר מוסיפים 5% גלוקוז, התמיסה הופכת לשליש סטנדרט (היפרטונית)

· לא אינדיקציה לשינוי נוזלים בחלל השלישי או ICP גבוה

· שימוש בזהירות כי יכול לגרום לתנועת נוזל מהחלל הוסקלרי אל תוך התאים = ICP גבוה וכשל CV היפרטוני NaCl 3% · העלאת נפח הנוזל החוץ תאי

· הקטנת נפח התאים

· מקרים אקוטיים של היפונתרמיה

· מאוד היפרטונית ולכן בשימוש במקרים מיוחדים מאוד של היפונתרמיה

· בטפטוף איטי והשגחה עקב בצקת ריאות האפשרית והעלאת נפח הנוזל התוך כלי בצורה מוגזמת.

· עוזר להיפתר מעודפי נוזל תוך תאי. NaCl 5% · היפונתרמיה סימפטומטית

· בטפטוף איטי והשגחה עקב בצקת ריאות האפשרית והעלאת נפח הנוזל התוך כלי בצורה מוגזמת. קולואיד Dextran in NS or 5% D 5 W · מרחיבי נפח נוזל חוץ תאי

· מוריד את יכולת הטסיות ליצור קריש ובכך משפר את המיקרוסירקולציה

· בשימוש בשוק היפוולמי בשלב ראשוני, מעלה PP, CA, ABP

· נשאר בדם 24 שעות

· אסור בדימום, טרומבוציטופניה, כשל כלייתי, התייבשות חמורה

· לא תחליף דם \ מוצרי דם

דף הסברים החמצת הלקטית (Lactic Acidosis) היא מצב נדיר של חמצת מטבולית חריפה, עקב הצטברות חומצת החלב בדם (חומצה לקטית) חלל שלישי – חלל שבדר"כ אין בו נוזל (חלל פלוארלי, חלל פריטוניאלי) קולואיד (באנגלית: Colloid) הוא תערובת כמעט הומוגנית (אחידה) בין שני חומרים PP CA ABP - pulse pressure, cardiac output, and arterial blood pressure

נכתב על ידי , 1/11/2017 22:17