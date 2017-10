10/2017

cemetidine

famotidine

ranitidine hydrochloride

מנגנון:

מעכב את הפעולה של הרצפטורים H2 בתאים הפריאטליים בקיבה.

גורמים לירידת החומצה הגסטרית , ללא קשר בסטימולטים כגון (קפה, היסטמין , אוכל אינסולין וכו')



אינדיקציות:

1. כיב אקוטי בקיבה או בתריסריון

2. Zollinger Ellison syndrome

3. GERD

ת"ל:

1. יכולים לחצות BBB וכתוצאה מכך לגרום לסחרחורת וכאב ראש

2. גינקומסטיה , ירידה בליבידו

קונטרה אינדיקציה:

1. אסורים בהנקה

2. זהירות במטופלים זקנים כי זה יכול להשפיע על ה-CNS (חוצה BBB)



Mnemonic:





Take H2 blockers before you dine. Think “table for 2” to remember H2.