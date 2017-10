מלאו כאן את כתובת האימייל

Cephalosporins

דור 1 Cefadroxil cefazolin sodium cephalexin

קוקי גרם (+) Proteus mirabilis E coli Klebsiella pneumonia

1st generation—PEcK.

Cefazolin used prior to surgery to prevent S aureus wound infections דור 2 cefoxitin sodium cefprozil cefuroxime axetil cefuroxime sodium

קוקי גרם (+) H influenzae Enterobacter aerogenes Neisseria spp Serratia marcescens Proteus mirabilis E coli Klebsiella pneumonia





דור 3 cefdinir cefotaxime sodium cefpodoxime proxetil ceftazidime ceftriaxone sodium

יכולות לעבור BBB זיהומים רציניים של גראם (-) שעמידות לבטא לקטאם

Ceftriaxone—meningitis, gonorrhea, disseminated Lyme disease. Ceftazidime—Pseudomonas דור 4 cefepime hydrochloride אורגניזמים גראם (-) עם פעילות כנגד Pseudomonas וחיידקים גראם (+) דור 5 ceftaroline fosamil

כיסוי רחב של חיידקים גראם חיוביים ושליליים. לעומת הצלוספורינים דור 1-4 הוא לא מכסה Pseudomonas אבל כן מכסה חיידקים אחרים: LAME:

Listeria, Atypicals (Chlamydia, Mycoplasma), MRSA, and Enterococci



מנגנון: תרופות בטא לקטאם שמעכבות סינטזה של תא החיידק אבל פחות רגישות לפנצילאזות (אנזים שעושה אינאקטבציה לפניצילין) בקטריוצידי

ת"ל: א. רגישות יתר ב. אנמיה המוליטית ג. disulfiram-like reaction ד. vitamin K deficiency.

:Mnemonics

* דור 1 - cefA כל מה שמתחיל ב-A הוא ראשון. נחש צפע הכיש מטייל PecK. הוא עדיין אופטימי חיובי (גראם +)

* דור 2 - תרנגולות רצו ושמו fox fur על המטייל. ככה שהוא HENS PecK. הוא עדיין אופטימי חיובי (גראם +) *דור 3-

*דור 4-

* דור 5 - למרות שהוא טרול (tarol) הוא לא LAME

*



