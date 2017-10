מלאו כאן את כתובת האימייל

Vitamin K (Phytonadione)

משפחה: ויטמין. אחראי על קרישה K is for Koagulation מנגנון: מיוצר ע"י חיידקים במעי. אחראי על ההבשלה של פקטורי הקרישה בכבד 2,7,9,10, וחלבונים C ו-S. Warfarin (Comadin) עובד כנגד ויטמין K. קומדין מוריד את היכולת של הכבד להשתמש בויטמין K ע"מ לייצר פקטורים וחלבוני קרישה. כתוצאה מכך זה מוריד את הסיכון להווצרות קרישי דם.

אינדיקציות: 1. תוסף תזונה 2. היפו-פרוטרומבינמיה שנגרמת ע"י חוסר ספיגה של ויטמין K , טיפול תרופתי, או עקב מנה עודפת של ויטמין A 3. היפו-פרוטרומבינמיה שנגרמת ע"י נוגדי קרישה (Warfarin לדוגמא)

4. למנוע HDN אצל יילוד (Hemorrhagic disease of newborn) 5. עקב HDN

קונטרה אינדיקציות: ת"ל: שוק אנאפילקטי Nursing Considirations: 1.צריך 24 שעות כדי להעלות את הINR (זמן יצירה של פקטורים חדשים). במידה וצריך המוסטזיס (עצירת דימום) מיידית , ניתן frozen plasma. 2. אנטיביוטיקה יכולה לפגום ביצירת ויטמין K במעי , מה שישפיע על ריפוי פצע לאחר ניתוח (Vitamin K Deficiency) 3. תת תזונה גם יכול לגרום לVitamin K Deficiency. תרד ברוקולי וחסה מכילים הרבה ויטמין K. אזהרות: 1. להזליף I.V בצורה איטית. יכול להגרם שוק אנאפילקטי

