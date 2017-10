10/2017

Vancomycin (Vancocin)

משפחה: אנטיביוטיקה מסוג גליקופפטיד

מנגנון: מעכב את ייצור דופן תא החיידק , ע"י עיכוב חומר הבנייה שנקרא פפטידוגליקן. ע"י כך הופך את החיידק ליהיות פגיע יותר ללחץ אוסמוטי. בעלת טווח פעולה צר ויעיל כנגד חיידקים גראם חיוביים.

אינדיקציה: 1. Staph. Aureus 2. Staph. Epidermis 3. CDAD - Clostridium Difficile Associated Diarrhea (ניתן בבליעה רק במצב של pseudomembranous colitis). 4. Staphylococcal enterocolitis 5. מניעתי כירורגי 6. MRSA - התרופה היחידה

קונטרה אינדיקציה: 1. בזהירות במטופלים עם תפקוד כלייתי וכבדי לקוי 2. מטופלים שמקבלים תרופות אוטוטוקסיות ונפרוטוקסיות ת"ל: Well tolerated in general—but NOT trouble free 1.Nephrotoxicity Ototoxicity. 2 Thrombophlebitis .3

RED MAN SYNDROME. 4 Nursing Considiration: 1. בזהירות במטופלים עם תפקוד כלייתי וכבדי לקוי 2. אם התרופה ניתנת מהר מידי היא עלולה לגרום ל RED MAN SYNDROME 3. ניתן רק I.V. במצב של פסאודוממברונאוס קוליטיס כתוצאה מקלוסטרידיום יינתן בP.O 4. לפני מתן התרופה לעשות הערכת שמיעה