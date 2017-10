Flagyl (Metronidazole)

10/2017

משפחה:

אנטיבקטריאליים כנגד אנאירוביים

מנגנון: מייצר תרכובות שנקשרות לDNA של החיידק , מעכבות את הסינטזה שלו וגורמות למוות החיידק.



אינדיקציות:

יעיל כנגד -



א. Giardia

ב. Entamoeba

ג.Trichomonas

ד. Gardnerella vaginalis

ה. Anaerobes (Bacteroides,

Clostridium difficile)

ו. Can be used in place of amoxicillin in H pylori “triple therapy” in case of penicillin Alergy



GET GAP on the Metro with metronidazole! Treats anaerobic infection below the diaphragm vs clindamycin (anaerobic infections above

diaphragm).

1. אבסס של אמבה בכבד

2. אמביאזיס אקוטי במעי ( זיהום המעי)

3. טריכומוניאזיס (מחלת מין הנגרמת ע"י החיידק Trichomonas)

4. זיהומים שנגרמים ע"י חיידקים אנאירוביים

5. לטיפול מונע (פרופילקטי) בניתוחים במעי ובחלחולת (colorectal surgery)



6. PID - דלקת באגן

7. Bacterial Vagenosis

8. CDAD (Clostridium Difficile Associated Diarrhea) וקוליטיס

9. הכחדת החיידק H.Pylori מרירית הקיבה הגורם להווצרות כיב עיכולי - טיפול המכונה "טיפול משולש"

10. חודר ל-CNS ומשמש לטיפול באבצס ולטיפול בזיהום בקרומי המוח (מנינגיטיס)

קונטרה אינדיקציות:

1. אלכוהול

2. מחלות כבד

3. נשים בהריון



תופעות לוואי:

1.בחילה

2.הקאה

3.כאבי בטן

4. יובש בפה

5. טעם מתכתי



6. שתן בצבע כהה. שתן בצבע חום



Nursing Considirations:

1.ליטול טבליות עם אוכל למניעת הקאות