10/2017

?hello, hello, how low

אז היי לכולם. אני חדש כאן. היה לי בלוג בעבר אבל הפסקתי לכתוב בו משום מה. אני בן 23. עובד באחד מבתי החולים בארץ. אני קצת גאון אבל גם קצת מטומטם. קצת פילוסופי וקצת פואטי. קצת שחור וגם לבן. קצת הכול אבל גם כלום. קצת רוק כבד וקצת גואה טראנס.

קצת הרבה אבל גם הרבה קצת

מקווה לעלות משהו בקרוב עם תוכן יותר משמעותי.

בכל אופן... see you soon