בסופו של יום אני נרדמת עם ציפיה שמשהו טוב יבוא מחר

10/2017

שעמום, ככה אני מגדירה את החיים שלי. משעמם לי! במהלך היום אני יושבת עם חברים על סיגריה. שונאת את ההרגל הזה, ולא אני לא יכולה להפסיק לעשן. בעברי, יותר. נכון בצעירוותי (שוב פעם, איך זה קרה לי?) היתי מעשנת בכמויות משתנות, לפעמיח חפיסה בלילה, לפעמים בכלל לא. לא הייתי מגדירה את עצמי כמכורה לסיגריות. עכשיו אני כן. אני יודעת כמה זה פוגע לי בבריאות. קניתי ספר איך להפסיק לעשן של אלן קאר, ספר ממש מוכר. , אבל עדיין לא הגעתי לתאכלס. אז זה לא נחשב.

נחזור לענייננו, אז כן, משעמם לי!. כוורקוהוליסטית מושבעת אני חיה ומרגישה טוב כשאני עושה משהו אמיתי ולא כשאני יושבת עם אנשים על סיגריה. עובדת, לומדת וכו׳. כמובן דברים שאני אוהבת ורוצה. כרגע אני בחיפושים למצוא משהו שבאמת באמת מתאים לי וזה קשה. עבודות במלצרות וחנות בגדים יש בשפע והתחום לא מעניין אותי. סקרים, בק אופיס , מזכירה ולענות לטלפונים לא מאתגר אותי אינטלקטואלית. אני יודעת שיש אנשים שהיו לוקחים את העבודה הזאת בשמחה. לא אני. בררנית כבר אמרתי? הציעו לי לפני כמה זמן עבודה מהסרטים, ממש גרמה לי לרייר. בתקופה אחרת ברור שהייתי חוטפת אותה, אבל לא עכשיו. בצער ובכאב רב עשיתי איקס על ההצעה.

בנים? לא ממש. קשה לנצל אותי. אני לא בן אדם שמתמססר בקלות, אז אם זה לא זורם למשהו רציני, לא כל כך הולך. הלוואי שיכולתי לכתוב משהו מעניין פה בבלוג. בעצם, אולי אני יכולה אבל לא רוצה. (טם טם טם טם מסתורין) מוזמנים להגיב ואולי ליבי יתרכך... חחח בצחוק, אין לי לב. כבר זמן מה לא יצאתי לפאב או מסיבה טובה, ובכלל, אני לא בגיל של מסיבות. מסיבות חיתולים אולי. מסיבות פעוטונים שעוללים קטנים פולטים את הרוק שלהם אחד על השני ושאר הסובבים אותם. כשאני מתארת את זה כך, איכס... אבל אולי אני אהיה שם יום אחד. עכשיו שאני קוראת את זה, אני חושבת לעצמי, איזה דודה אני. מה קרה לי במהלך השנים. לזה קוראים התבגרות?

העיניים שלי נעצמות ואני מרגישה לאט לאט את העייפות חודרת לתוכי. מחר עוד יום, מעניין, משעמם, מצחיק, מלא בחוויות וכמובן בציפיה. ציפיה שמשהו יותר טוב יבוא לחיים שלי

רכישה מומלצת: שמלת ג׳ינס של אמריקן איגל. לא ארוכה מדי, לא קצרה מדי. בול. רק המחיר הוא מחיר גנבה.

שיר מומלץ: Tracy Chapman- All that you have is your soul