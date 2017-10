ממלמל לעצמי מהבוקר שגם זה יעבור...

10/2017

עדיין במצב רוח נרגן. יש כמה דברים שגורמים להישאר עם חיוך, החשוב מביניהם זה העקשנות... אין עקשן ממני, באמת, ולכן אני מכריח את עצמי לעצור הכל ולחייך, fake it till you make it, גם זה יעבור!

עשיתי רשימת קניות מגניבה ובריאותית ואני הולך "לקרוע" את הסופר (ואת הידיים) - ירקות מכל טוב, פירות העונה, חומוס טחינה, פינוקים טבעיים, כיף אדיר!

לפני שנתיים הפסקתי לעשן. יותר נכון שנתיים פחות שבוע בדיוק. ומאז אני בקרב עם הגוף שלי. הגוף צריך תחליפים אוראליים (תתבגרו) וזה מתבטא בעיקר במזון, בממוצע אנשים עולים במשקל בין 5-10 קילו כשהם מפסיקים לעשן, אז נתתי פרפקציוניזם ותפרתי 10 ק"ג +

שנה שעברה ירדתי את רובם, נותר עוד קצת, ולכן אני בתזונה יחסית בריאותיסטית. לכן חוויתי את הנפילה בחומצה פולית + B12. לכן רשימת הקניות שלי נראית בערך כמו של טל גלבוע.

תצהיר מצב חברתי?

ברשימת המועדפים ביומן שיחות שלי להלן עשרת הראשונים -

1. בית.

2. אמא.

3. בוסית.

4. חבר נשוי.

5. לקוחה.

6. קולגה.

7. לקוח.

8. לקוח.

9. קולגה.

10. רופא (!)

אלה האנשים שאני מדבר איתם הכי הרבה...

המממ... עשר ההתכתבויות הראשונות בוואטסאפ -

1. קבוצה של הלימודים.

2. קולגה.

3. לקוחה.

4. קבוצה של העבודה.

5. קבוצה רשמית של העבודה.

6. קולגה.

7. ידידה מהלימודים. גרה כל כך רחוק, היינו יכולים להסתדר אש.

8. קבוצה של החברים, כן אלה עם הסיפור מחו"ל.

9. אמא

10. אחותי

מה חסר לי בימים אלה?

שוב, חבר/ה הכי טוב/ה...

אבל

חייבים לשמור על אופטימיות...

יאללה שבוע הבא חוגג שנתיים בלי עישון ישש!!

חג שמח !