Do you dream of me?

אני בחורה ואני מאותגרת מונוגמיה. כל הזמן יש לי קראשים שונים ומשונים. אומרים שגברים הם לא נאמנים וחרמנים כל הזמן, בעוד שנשים מחפשות את האחד ולא פוזלות הצידה. אני כנראה אישה דפוקה. ולא תגידו יש לי קראשים על חתיכים. לא. יש לי קראשים על גברים בכל הצבעים, הצורות והגילאים. דווקא הרבה חתיכים עוברים לי מעל לראש: אני מזהה את האטרקטיביות החיצונית שלהם, אבל זה לא עושה לי כלום. נדיר שיש גבר חתיך שגם עושה לי את זה. כל הקראשים מתפוגגים בסוף. לפעמים הזמן הורג אותם, לפעמים אני מחליפה את מושא הקראש, לפעמים אני מפסיקה לפגוש אותו. זה טוב ומאמלל בו זמנית. מצד אחד זה הפרי האסור, אני נהיית אובססיבית והאייקו שלי צונח ב30 נקודות ליד הקראש. מצד שני אני מרגישה בחיים, הלב שלי דופק והתחתונים לחות. הפעם ממש הפתעתי את עצמי. כשפגשתי אותו חשבתי שהוא שונא אותי. או שהוא אנטיפת. הוא כל הזמן ישב בצד ונראה זועף. חשבתי שזה הגיוני כי הוא מבוגר יותר משאר העובדים, ובטח אין לו כוח לשיט של הצעירים. הוא ביאס אותי ולא חשבתי שזה מישהו שאני עלולה כל כך להמשך אליו. אבל אז היתה לנו ישיבה אחת ארוכה מדי וקלטתי את המבטים שלו נודדים אלי וקולטים את השעמום שלי. הוא שלח לי מדי פעם חיוכים אמפתיים כאלה. פעם ראשונה ראיתי את הבן אדם מחייך. אחר כך שמתי לב שהוא לא כזה עוין אלי והוא תכלס די נחמד. עם החבר'ה היו לו בדיחות מפגרות, אבל אחד על אחד הוא היה אחר. איכשהו יצא שהיינו לבד במשרד ופיתחנו שיחות עומק. זה מדהים לראות בן אדם מוריד מסיכה ומגלה אישיות מורכבת ורגישה. הוא גם מאוד חכם ותותח בתחומו. ואז פתאום... בום! איבדתי את הראש. מחכה שתהיה לנו הזדמנות נוספת לשיחה לבד. כמובן במרחק כמה כסאות ובגבולות המקצועיות. אבל מן הסתם אני לא יוזמת כלום ואפילו נמנעת ממנו. בקושי אומרת בוקר טוב. מפחדת שכתוב לי על המצח כל מה שאני מרגישה. אני אמות אם הוא ישים לב. כולה היה נחמד אלי קצת ואני מתאבססת עליו. איזו סתומה. עקרונית אני מבינה שגבר עם חזות ממוצעת שהוא לא איזה צ׳ארמר או סלב יהיה מוחמא מזה שמישהי שצעירה משמעותית ממנו ונראית סבבה נמשכת אליו, אבלל אני מרגישה שזה כל כך לא לעניין. במיוחד כשאשתו מתקשרת ואני שומעת מצידו השני של הקו "הלו מאמי" שלה. אהבה בת עשרים. אני בכלל חושבת שהבן הבכור שלו בגילי. מה נסגר איתי. אני יושבת איתו באותו משרד ועוקבת אחרי התנועות שלו בזווית העין. חלילה לא יוצרת קשר או צוחקת מבדיחה כמו קודם כדי לא להסגיר את עצמי. הוא כל הזמן צוחק על זה שהוא מכוער. יא דביל, אתה יודע שאם זה היה לגיטימי הייתי בוהה בך כל היום? במקום זה אני בוהה במסך עושה את עצמי שקועה בעבודה ומגבירה את הווליום של המוסיקה. כשהוא עובר מאחורי אני מקבלת צמרמורות בעורף. הפנטזיות שלי לוקחות אותי לשלל מקומות. לפנטז זו בגידה? לפעמים למקומות פיסיים ממש, ולפעמים לסתם עוד מבט, עוד שיחה. אני לא באמת רוצה שיקרה משהו. זה לא אמיתי, זה רק עוד קראש. אני רק רוצה שיגיד לי, באיזו דרך טלפטית, שגם הוא בעניין. שהוא היה עושה אותי. שהוא לא סתם נפתח בפני. שהוא חושב שאני מעניינת ויש לי עיניים חכמות. שהוא בילה כמה דקות בחלימה בהקיץ עלי. זה יספיק לי. ואז נקום איש איש לבוקרו של יום חדש במשפחות האהובות שלנו כאילו התעוררנו מאיזה חלום רטוב שהתנדף עם הזריחה, ונמשיך הלאה.

נכתב על ידי איד_ , 17/9/2017 20:50