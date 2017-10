10/2017

When I go low you go high

אני לא מצליחה לקבל ולהשלים עם העובדה שזה המצב והוא לא ישתנה לכיוון שלנו רק לכיוון אחר זה כדור השלג שלי שהולך וגדל שירד במדרון הדיכאון הפרטי שלי ותופס בתוכו עוד חרדות וקשיים שסובבים אותי תמיד כמו הפחד שלא אצליח לצאת מהלבד הזה כמו הקושי בהרגשה שאין מי שיכיל אותי לעיתים קרובות מדי הכל מציף אותי ואין לי אוויר ואני לא יכולה לעשות כלום חוץ מלחכות שהכל יתרסק עלי וישאיר שקט גדול מאחוריו יהיה טוב אחר חייב להיות.