מובטלת בבית קפה בכיכר דיזינגוף

9/2017

הגעתי עם הנייד, שיהיה. שייראה כאילו יש לי משהו לעשות. מקלידה ומוחקת, חושבת על מי אני ומה אני. על המקום אותו חלמתי לפני עשור, ועל התוכניות שהשתבשו כאילו מישהו צוחק עליי.

ריח של צבע, אבק של שיפוץ. למה בכלל הורידו את הכיכר? חלק מהיופי של הגעה לדיזינגוף היה לראות את המזרקה הצבעונית בעיר האפורה. ילדים מצטלמים לידה, מבוגרים מאכילים יונים, ואולי, רק אולי, זוג מאוהב על הספסל. מחזה נדיר ויפייפה בעיר שכזו. אהבה. מה זה בכלל?

עם אוזניות שמחוברות למחשב, מאזינה לשלומי שבן מפעיל ציניות קסומה ביצירותיו על העולם, יושבת ונראית עסוקה. מי יודע מה האחרים חושבים. אולי היא יוצרת? סופרת? שחקנית? אולי עצמאית שמגלגלת כסף קל וטוב. מי יודע שאני מתקרבת בצעדי ענק לשלושים, בלי מקצוע, אהבה או אופק.

חושבת על פספוסים שהיו לי בחיים. חושבת ומנסה לסלוח לעצמי. לא ידעת, היית ילדה. מי ידע שבן הזוג הרציני הראשון שלך יהיה זה שהיית אמורה להתחתן איתו לפי כל הקריטריונים? רצית לטרוף, לראות, להתנסות. לעבור לתל אביב ולעשן סיגר בבר אפלולי כשהשמש כמעט זורחת. לטוס למזרח ולהדרדר לסמים, להתאהבות, לשקיעות. כי כזו את, נוגעת בתחתית ואוספת את עצמך. אוהבת את תחושת הטירוף, את הקצה, את החיים. אף אחד לא סיפר לך, כמה קשה למצוא אהבה, חיבור, הערכה.

ודייט כושל אחריי עוד אחד, ועוד אחד. ו"הוא באמת בחור טוב, מהנדס, בן שלושים, לא מחפש לשחק משחקים". והנשמה רוצה לשחק. להתרגש. לצעוק. לעשות אהבה אבל להתערפל מתשוקה. וברגע האמת, כמו דגל שיורד לחצי התורן, נופל האסימון והמציאות לא פשוטה. המוטיב החוזר שסובב את חיי בשנים האחרונות כמו מסרב ללכת-

You can't always get what you want

למה בעצם? "שאפתנית, חרוצה, בעלת מוסר עבודה גבוה. אינטליגנטית, קשובה, אוהבת אדם". לא, זה לא כתוב לי בקורות חיים. אלו הפידבקים שאני מקבלת מהקרובים אליי. אז למה אלו שיושבים בועדה לקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה לא הרגישו את זה? ודפקו לי את החלום? ולמה אותה מראיינת למשרה שכל כך רציתי בחרה אחרת?

אם יש משהו שאני חלשה בו, זה שיווק. ובעיקר שיווק עצמי. דבר שלא מיטיב עם התחרות הקיומית שפוגשת אותי בכל צומת שאני עוצרת בה לרגע. מהססת, חושבת, שוקלת. ימינה? שמאלה? אולי זה בכלל זמן טוב רגע לעצור ולנוח. מנסה לסלוח לעצמי, לגרד מהתחתית שאריות של אמביציה, מוטיבציה ושאיפות. חולמת על כתיבה יוצרת, על ספה של פסיכולוג, אדומה, מקטיפה. על סדנאות של מדיטציה ועל יוגה במדבר.

יושבת בכיכר דיזינגוף ומחפשת עבודה בניהול פרוייקטים, בגיוס משאבים, בריכוז של מיזמים חברתיים. אולי לתת לאחרים יימלא ריק שחור ואינסופי שמתגבש לו שם עם השנים במעמקי הנפש. ילדה קטנה שלמדה לכתוב זה עתה ובלית ברירה ממלאת יומנים מכל מיני גדלים, צבעים וסוגים. חיה טורפת בודדה בטבע, ללא אמא זאבה. צופה על אחרים, מפרגנת, תומכת. עוד חברה התחתנה ועוד אחת שמצאה את משרת חייה. לזו כבר יש ילדה ולהיא פשוט טוב להיות בבית.

מתי אצלך? "בקרוב" כמו שהדודות אומרות. בקרוב תעשי סקס מטריף והמיניות שלך תפרוץ החוצה. תרגישי בכל וריד ונים בגוף שלך חושניות מהי. תסתכלי לבן אדם בעיניים, תעשי את זה באור מלא. אפילו באור יום. לא תתביישי בבטן שלך אפילו שאין לך קוביות. לא תאכלי את הלב אם לא גילחת כמו שצריך, ונותרו כמה שיערות. תהיי שלמה ותשלימי. תגיעי לאורגזמה בעוצמה 18, ולא לבד. תחברי גוף לגוף, נשמה לנשמה. לא ממקום פצוע, כואב או נואש.

בקרוב יכירו אותך. יכירו את היכולות שלך, את המעלות שבך. תפסיקי לפחד לדבר. תסלחי לכל אותם אנשים שהשתיקו אותך עם השנים. יש לי המון מה לומר. ואולי זה לא יישמע טוב בקול רם. אז מה. אז מה. לא כולם צריכים לאהוב אותך, תפסיקי לנסות לרצות. מותר לכעוס. מותר לצעוק. מותר לפעמים לתת לצרכים ולדחפיים הכי ראשוניים, יצריים לצאת החוצה. שיילכו להזדיין, כולם. לא תמיד יש לי כוח להקשיב, מודה ומתוודה. לא תמיד יש לי סבלנות להיות אמפתית.

היי ילדה, את יפה. נכון שהשיער שלך לא חלק, יש לך חצ'קונים על הפנים ולא עברת אפילו את מטר שישים. יש לך טוב בלב, וזה מה שעושה אותך יפה. עיניים כחולות שהופכות אדומות בלילות, כמו ירח מלא שזרח על להקת תנים. תסלחי לעצמך, לא ידעת. איך יכולת לדעת? העולם הוא זה שקשה, לא את. הסטנדרטים הם אלו שעולים. הביקוש לעומת ההיצע, השפע המזויף. את תעברי את זה. את תמצאי את הייעוד שלך בעולם. הרי שמי כמוך, כמוני, מאמינה בקארמה? ואם לכל דבר יש סיבה, כנראה גם לקיום שלך.

בנתיים, האנשים בבית הקפה התחלפו. לאן הם הולכים? העיר הזו תמיד בתנועה, בקצב מסחרר שאוסף אותי לבלבול עמוק ולעצבות גדולה. עוד בחורה שמחייכת למצלמת הסלפי, זוג גברים הולכים יד ביד. מעצבת אופנה מהודרת בשמלה שחורה קטנה. מלצרית נעימה עם שיער ורוד, שמנסה לחייך ולא הולך לה. תל אביב אהובתי, הכל יפה לך. גם השיפוץ בכיכר דיזינגוף, גם האבק. אנשים מכל הצבעים ומכל הסוגים, כאלה שלובשים טוקסידו חגיגי או טרנינגים מעופשים. חדשנות ומודרניות לצד וינטאג' עתיק, כוס קפה עם ריח אלכוהול. קבלה, הכלה.

אז ככה זה מרגיש להיות 30 שעות בלי שינה. מחשבות שרצות, הרהורים, כמו עכבר בגלגל נע. כמו צעיר שחולם להיות במאי ומריץ שקופיות. כמו גבר שרוצה אישה. חשבתי שאנסה להילחם בזה. כדור אחד ואני בחלום השלישי. אבל הפעם, אני מתמסרת. ההגנות יורדות, הביטחון מתערער. אני באמת עייפה. מכל הלב. ונותנת לעצמי הפעם קצת שקט ושלווה. מצרך דיי נדיר ברוח התקופה, כשיש קשיי שינה והלב כמעט יוצא מהמקום, או יורד לתחתונים.

היי, תסלחי לעצמך, את חייבת. לא תוכלי להתקדם ככה. זו לא אשמתך. את לא עלובה. תלמדי להיות שם בשבילך, לא רק בשביל המשפחה.