כינוי: Art2017

מין: זכר







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 11/2017 10/2017



<< נובמבר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח Art2017זכרRSS: לקטעים

11/2017

מה עושים בסתם עוד יום רגיל ושיגרתי...

אז שוב לילה. יום חמישי. התחלת סופ"ש. אני מוצא את עצמי מול המחשב, בוהה במסך המרצד. כבר שיחקתי במשחק המחשב הממכר התורן להיום. אכלתי פיצה בערב. אני שומע מוזיקה, מאד בשקט.. בגלל השכנים. החתול נכנס ויוצא. כרגע ישן. גם הוא אוהב את הלילה. אני לא עייף במיוחד. חלק מהיתרונות של להיות מובטל, זה לקום מאוחר וללכת לישון מאוחר מתי שמתחשק. חשבתי להפעיל את התוכנה ולצייר אבל אין לי מוזה כבר כמה ימים. למרות שיש התקדמות עם הציור... קניתי מלא ירקות ופירות והמקרר שלי מפוצץ. והבטן לא מקרקרת. חשבתי ללכת לראות בקולנוע את ליגת הצדק החדש (Justice League) בשבת עם חבר. אבל רוב הביקורות קטלו את הסרט. אולי אראה עוד פרק של game of thrones התחלתי את כל הסדרה מחדש, ואני בפאקינג עונה ראשונה! אולי אגגל קצת לגבי מאכלים בריאים שעוד לא ניסיתי. או סתם אפתח את הפייסבוק, ידידה חדשה אישרה אותי ומעניין אותי לראות את הקיר שלה. בצוהריים תירגלתי מדיטציה. לא מספיק זמן לטעמי, וכשרציתי להמשיך הרעש מהרחוב שליד ביתי ששם בונים כבר ממש נכנס לי לראש ולא הצלחתי להתרכז אז עשיתי כביסה, נסעתי להורים וביליתי עם המשפחה. וחזרתי הבייתה. והנה המעגל נסגל. אני עכשיו בתחילת הפוסט מול המחשב...אני ברצינות חושב להתחיל ללמוד נגינה. או ריקוד או יוגה או סתם תחביב אחר מגניב שאתלהב ממנו ושימלא קצת את הימים הנמרחים. מצד שני אני מחויב לציור. רוצה למכור קצת עבודות. הציור הנוכחי שאני עובד עליו הוא מטרה פוטנציאלית. הוא מתחיל לגבש צורה ונראה לי שאני מתחיל לסגור פינות לקראת סיום. יש מספר אלמנטים בציור שצריכים עוד הרבה עבודה אבל הכל יושב לי בראש סבבה. אני יודע מה לעשות רק לא יודע כמה זמן זה יקח לי. זה לא ממש הרבה עבודה וזה לא ציור גדול. אני פשוט איטי להחריד. נו שוין. תמיד אפשר לתקן מחשבים בתור עבודה. (כאילו, לא!!!) been there, done that. quit the damn job. יאללה יש קצת אקשן בחיים. אני מרגיש עקצוץ בידיים. אולי אצייר קצת בכל זאת! יאיי. נראה אם המוזה חזרה לה... :)))



הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Art2017 , 17/11/2017 00:02