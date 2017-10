כינוי: Art2017

שלום בלוג יקר.

.

ועוד יותר מטריד, למה שזה יעניין מישהו. או מישהי? אבל לא מפלה חס וחלילה.

גם למאותגרי מקלדת ישישים כמוני מותר לשחרר קצת קיטור. וכל זאת לאחר שמאסתי בפייס,

כבר לא כותב בתפוז. ההתראות בוואטסאפ מעצבנות אותי, ושתי כוסות מחוברות בחוט, זה כבר ממש לא במודה.

אז באתי פה. ואולי אשאר. אני לא צריך הרבה. קצת צומי, תגובה נחמדה פה ושם. ואם אפשר גם מקום לישון.

כי הספה בסלון כבר מועכת לי את אחת החוליות בגב. אז זהו. הצגתי את עצמי רשמית. "ארט": Slob extraordinaire.

בכלל לפי הקארמה שלי כנראה אוולד בגלגול הבא כאיזה יצור ביבים מצחין ומזויע. אבל באמת שלא התכוונתי.

סתם יצא ככה שאני חרדתי, אנטי חברתי, נגד אלימות, אוהב חתולים ושונא פוליטיקה. אז קחו כרטיס.

התור לדרוך עלי מתחיל איפשהו בשנת 1980. אבל יש לי כבוד עצמי. אם מישהו ידרוך עלי, זה קודם כל אנוכי.

רק פיזיולוגית אולי אצטרך קצת עזרה. אז מה היה לנו? בן 40. (כמעט), ערירי. נוטה להתבכיין בקלות. נטול חוט שדרה.

ומתחיל טיפה לעצבן. (תודו). אבל רגע...זה לא הקטע שבו הבחורים עם החלוקים הלבנים באים ולוקחים אותך למקום שכולו טוב.

נו שוין. אבל מה אני לעשות? החתול שלי כבר בן - 15 בסוף השנה הנוכחית. לי יש חרדת נטישה ולו יש בעיות עם הכליות.

חשבתי שאחרי הצבא, לימודים, בת זוג, טיול למזרח, הכל מסתדר. למה לא אמרו לי שזאת רק ההתחלה

של: "something completely different" ...אין איזה תחנת יציאה אחרי משבר גיל העמידה?

איך אני מושך עוד כ40 שנה בקירוב, וזה במקרה הטוב. השתדלתי להיות ילד טוב

בשלוש שנים האחרונות. מתרגל מדיטציה, משקיע בבריאות, מבלה זמן איכות עם המשפחה,

דואג לחתולי שלי. אבל הזמן עשה את שלו וכנראה נגמרו קצת המצברים. צריך לעשות איזה Restart למוח.

להתחיל טאבולה ראסה בגוף חדש. נו אני קצת קוקו. מאמין בבודהיזם, פיות, וחייזרים... טוב אולי בחייזרים רק קצת.

ופיות טיפה פחות. אבל בודהיזם זה אמיתי! נשבע לכם. אני רק צריך למצוא מערה באיזה חור שרגל אדם לא דרכה עליו לעולם

והכל יסתדר תוך 20-30 שנה מקסימום. אולי אני קצת מגזים. נראה לי שאקח 2 אופטלגין ואשכב לנוח טיפה. בבקשה להעיר אותי

לאחר שהכל יעבור. אני לא חושב שהמצב כזה בקאנטים. אז מה עם אני מובטל. כסף זה מותרות ולאכול אפשר פעם ביומיים.

לא צריך להפריז בחשיבות הממון או החזון בחיים. מה שחשוב זה, זאת ההרגשה הפנימית.

פרויד היה קורא לי מעורער קלות ושואל מה קרה בילדותי על מה אני חולם וכל החרטא הזה.

אז זהו שהייתה לי ילדות רגילה למדי. לא הייתי הילד הכי מקובל בכיתה אבל גם לא ילד כאפות.

וההורים שלי סבבה לגמרי. סתם יצאתי עקום. אז לפני שאפרד מכם ואלך לישון רק רציתי להגיד שהכל בצחוק.

