הייתי מדריכה במחנה קיץ בארה"ב

10/2017

בקיץ האחרון

הייתי מורה לשחייה ומצילה באגם המדהים והמפחיד והיפייפה שלנו ב Palmer, Massachusetts.

באמצע יער

גשם כל יומיים-שלושה במשך כל הקיץ

שמש שמלטפת את הפנים ביום ועוטפת אותך בחיבוק חם וקור שמקפיא וחודר את העצמות בלילה

מאות חניכים ומדריכים ואנשי צוות

אמריקאים, ישראלים, מקסיקנים, אירופאים

ילדים קטנים, אנשים בגילי, אנשים מבוגרים ממני

היה לי כלכך קשה שם.

כלכך כלכך מפחיד.

אבל כלכך מדהים.

כלכך.

זה היה הדבר הכי מפחיד שעשיתי בחיים שלי,

פשוט לקום ולעזוב את כל החיים המדהימים שהיו לי שנה שעברה ולטוס לארה"ב ל10 שבועות.

למקום זר, מנותק, שקט.

שם אין לאן לברוח חוץ מלתוך עצמך ולתוך המחשבות שלך.

חוויתי שם דברים שנחרטו בי עמוק לנצח.

מצאתי שם חברים שהרימו אותי כל יום.

האגם היה הבית שלי.

לשמור על כולם במים היה הדבר הכי חשוב לי בעולם,

כלכך נהניתי מכל מה שעשיתי שם.

לקום בשש וחצי בבוקר כשהשמש עולה מעבר לאגם עם הערפל שמכסה את המים

לקפוץ ישר פנימה למים העמוקים מלאי הדגים, הצבים, והנחשים, בלי לחשוב לרגע על הסכנות.

לחוש את המים הצוננים פוגעים בגוף נוטף זיעת שמש

להיכנס לסירה ולחתור כל עוד נפשי בי כשטיפות של מים נופלות מהמשוט על הפנים צרובות השמש

לשבת עם הסירה בדיוק באמצע האגם, לבד,

רק האדוות השקטות של המים מכות בעדינות בדפנות הפלסטיק

לשאוף אויר הרים עמוק לתוך הריאות כשהשמש מתחילה את המסע שלה לעבר הצד השני של כדור הארץ

לשבת על גדת המים כל יום ופשוט להיות מוקפת ביופי כלכך טהור,

כלכך untouched

מיליון יצורים מזמזמים סביבי

מיליארד עקיצות של יתושים

בגד ים שנאבקתי לייבש בזמן כל יום מחדש

מיטת קומותיים כואבת, למעלה, בצריץ עץ לא גדול מידי שבו חלקתי את חיי עם עוד 15 בנות

קולות של ילדים צוחקים ורבים מכל עבר

מדשאות שלא נגמרות ועצים בלי סוף

תחושת שייכות לבדיוק איפה שאתה נמצא

ויום אחד ישבנו כל צוות האגם על שפת המים,

השמש מנשקת לנו את הפנים,

ושמענו את השיר הזה.

המחנה נגמר באוגוסט ולא הצלחתי להביא את עצמי לשמוע את המילים האלה עד עכשיו

יש בי געגוע שחודר לי לתוך הורידים וממלא אותי באויר בכל מקום בגוף לשקט ולמים

והכל קצת צובט כי אני כנראה לא אחזור לשם יותר

את האגם והאנשים והחוויות, אני אקח איתי לכל החיים

עולם שנכנס לך כלכך חזק לתוך הלב והנפש לא ייעלם כלכך מהר

הוא לא ייעלם אי פעם

אני מתגעגעת למחנה.

..So I'm going to sail away