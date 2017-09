הציפור רוצה לפרוש כנפיים

9/2017

מהשנייה שאני זוכרת את עצמי,

אני חולמת לטייל בעולם.

אני חושבת שאני כמו כל בן אדם נורמטיבי בעולם,

אני לא מכירה מישהו שלא חולם.

כשהייתי תינוקת טסתי בגיל 3 חודשים, עד גיל שנתיים. רק 3 פעמים. לא נחשב.

בפברואר שעבר עשיתי לעצמי היסטוריה וטסתי לראשונה עם חברתי הטובה ביותר ואשת חיי ללונדון לשבוע.

כנגד כל הסיכויים. כנגד כל הלחץ והאיכס של ההורים. בכל אגורה שחסכתי במשך חודשים.

היה בין הזמנים הטובים ביותר בחיי.

מאז התאהבתי והבנתי שאני הולכת לטוס במהלך חיי כמה שיותר. זהו.

I'm hooked.

המשפחה שלי הפסיקה לטוס כשהייתי בת שנתיים כי הפסיק להיות כסף.

טיול ל6 נפשות כשיש לכם עסק ממשפחתי קטן זה לא ריאלי.

ובלב חלמתי. וחסכתי. ולא הצלחתי. ורציתי. והמשכתי לחלום.

אבל בסוף הצלחתי.

ואפילו טסתי פעמיים בשנה האחרונה. Who would of thought?

התחלתי עם לונדון אהובתי ומשם מי ידע שאמצא את עצמי מדריכה במחנה קיץ בארה"ב לשלושה חודשים.

רשימת היעדים שלי היא מפה ועד הודעה חדשה.

הראש שלי תמיד עסוק בפיורדים בנורבגיה ובתים לבנים בסנטוריני ויערות עבותים באירלנד ואגמים בשוויץ.

ואוטוטו אני מסיימת את השירות הלאומי ומתחילה את החיים האמיתיים.

יש לי עבודה מדהימה שבקרוב תהיה משרה מלאה,

כסף לאט לאט יתחיל להיות לי (ובכוחות עצמי ובכל ההשקעה והזמן שלי. כנגד כל האנשים שאמרו שאני לא אצליח.)

אני רוצה השנה לטייל. זה הזמן שלי.

ישבתי היום לדבר קצת עם חברתי הטובה כדי לחשוב על יעדים לטוס יחדיו

מפה לשם פנתה אלי קבוצה מקסימה של אנשים שעלולים להגשים את חלומי לטוס לראות אירוויזיון בפעם הראשונה.

באירופה.

בפורטוגל.

פורטוגל זה אחד מיעדי חלומותיי.

ועוד עם חברים וקבוצה מקסימה של אנשים?

יש עוד קצת מעל חצי שנה לחסוך.

לעזאזל, אני כבר יושבת בחיפושים אחרי טיסות ודירה.

איך זה קרה?

לראות אירוויזיון אמיתי, עם כל האורות והבמה והעיתונאים והכל זה כל עולמי.

אני חנונית האירוויזיון הכי גדולה שקיימת, כבר שנים אני מדברת על להפוך את זה למציאות.

ורק מורידים אותי וצוחקים עלי ומשפילים אותי. אבל לא עוד.

זה הזמן שלי.

אני מנסה לדמיין את עצמי עומדת מול הבמה בגמר עם נצנצים ודגלי מדינות ודגלי גאווה מסביבי ועשן ואש וזיקוקים ואורות ומיליון מצלמות, צורחת עם החברים שלי.

אני פשוט לא מאמינה.

זה אמיתי בכלל כל זה?

מהספה הקטנה בביתי הנידח,

היישר לליסבון התוססת.

לזכור לנשום עמוק.

לא לצפות יותר מידי כדי לא להתאכזב.

אשירה, תנשמי.

יש זמן.

יש אנשים.

יש חלום.