9/2017

(חלק א') Battle of the sexes

אני אישה טובה, אני יודעת את זה, באמת שאני טובה, גם ניחנתי באיזו בינה יתרה סמויה מן העין, אך בן זוגי מסרב לראות בי את זה. למרות זאת, אני אוהבת אותו, אף על פי שהוא מרושע על פניו- יש בו טוב, אני משוכנעת בכך גם כשהוא מתנהג כמו מניאק. בבינתי החסרה אני משכילה לראות מבעד לקשיחותו המתעתעת כשהוא קם איתה בכל בוקר, עם זקיפות הקומה הזו שניכרת בו ללא ספק- זה לרגע מושך, אך לא מפיל אותי בפח. אני אומרת לעצמי "מה את נבהלת שהוא כזה קשה עכשיו?..יש קושי, נכון, וזה קשה באמת להתמודד עם כל הקושי, כל הקשיים האלה שלו... אבל בשביל מה יש אותך אם לא כדי לרכך ולהמיס? בשביל מה את קיימת אישה טובה?" אני במיטה, וזה 6 וחצי בבוקר, הוא כבר קם ומתארגן ולא מתלבט כשניגש אל הארון, הוא יודע- הוא סמוך ובטוח בעצמו, אצלו, בעולם שלו אין ספקות- הוא חד בתשובותיו, הוא לא מתבלבל לרגע- כזה הוא בן זוגי, ממוקד ומפוקס באותה מטרה לשמה הוא מתארגן- הוא לובש חליפתו היוקרתית, הידועה והמוכנה מראש- זו עם הכתפיים הרחבות והמרובעות. הוא בגווניו הכהים והמונוכרומטיים- עונד עניבתו, ובמבט מלא סקס אפיל הוא מציץ במראה ומתבשם בריח המשכר הזה שלו שאני אוהבת, באמת אוהבת. זה עושה לי טוב שיכרון החושים הזה שהוא מפיץ בחדר, אז אני מחייכת וממשיכה להתכרבל לי במיטה בשקט. הוא עדיין לא מביט בי כל העת ולא שם לב שאני כבר ערה לגמרי, אבל הנה הוא פוזל אליי לרגע במבט המתנשא והקר הזה שלו על הבוקר- והיחסים בינינו קצת מתוחים בימים האחרונים, אני אישית לא מבינה באמת למה הוא מתנהג ככה, אך אני יכולה להניח-שהוא, כמו שהוא- אוהב לקפוץ למסקנות לגביי ובלי להתבלבל ובלי שום ספק- לקבוע נחרצות מה לא בסדר בי. אבל אני, אישה טובה שכמותי, לא שופטת אותו באכזריות כמו שהוא עושה לי- אלא מנסה לראות לתוכו, מתלבטת ותוהה מה עובר עליו שם במעמקיי נשמתו מאחוריי כל המסכים- מה האמת שבו? כזו אני, ספקנית וקצת חסרת ביטחון בנוגע להסקת מסקנות חד משמעיות כהרף עין- והוא קרא לי אתמול "נוירוטית" ו"פחדנית" ואמר שאני כל הזמן מתנדנדת לי בחשיבתי.. אז אמרתי לו "מאמי, זה קצת מעליב איך שאתה אומר את זה בתקיפות ובישירות חסרת מעצורים, אתה יודע, יש לי רגשות אי שם בפנימיותי.." אז הגנבתי הערה ממולמלת- "אולי לך אין רגשות, אבל אל תשכח שאני אישה טובה, ואני מאוד רגשנית אני" והוא אמר "מה יש לך להיעלב?! אני בסך הכל מציג לך עובדות, עובדות חיות ומוכחות! את מעדיפה להתחמק מן האמת? תכירי בה, עם כמה שזה נשמע לך מכוער." באותו רגע שאמר את זה הרגשתי באימפולסיביות מכה בראשי ואומרת לי לקום ולעזוב אותו- תגיד לי איזה מין גבר אתה? בהחלט לא ג'נטלמן, ואני צריכה ג'נטלמן עם קצת טאקט שיכבד ויעריך אותי כמו שאני אותו- אתה יודע, ג'נטלמן עם קצת אינטלגנציה רגשית, לא נכות רגשית כמו שלך. אז לכשעבר אותו רגע אימפולסיבי אמרתי לעצמי להירגע, ולא לקחת ללב, ושאני עוד אלמד אותו לקח בדרכיי החלקלקות, הנשיות והטובות...וזה לא יהיה מיד, אלא כשתגיע העת הנכונה- הו אז אני מקווה שיסתום פיו אחת ולתמיד ולראשונה בחייו ילמד להתנצל. אז נחזור אל הבוקר- כשהוא פוזל לרגע במבטו המתנשא הקר והמרוחק לעברי- אי שם מתחת לפוך אני מנצלת את ההזדמנות החמקמקה ומחמיאה לו "מאמי אתה נראה הורס, באמת.." הוא שותק בזמן שחיוך קטן ומרוצה עולה בקצות שפתיו, אני רואה זאת מרחוק בזמן שהוא כמו תמיד משחק אותה קשוח- ומחליטה להמשיך ללטף לו את האגו עם חצי חיוך ובעיניים מזימתיות- "איזה דון ז'ואן שלי שאתה, אני מתה מכל הקלאסה הזו שנוטפת ממך.. dressed for success. יש לך את זה אהוב שלי" אז הוא מסתובב אליי פתאום במבט אגרסיבי ובעיניים קצת נחשיות ואז מתקרב אליי ואומר- "תגידי מה את מתחנפת אליי על הבוקר? את צריכה ממני משהו? אם כן תגידי, את יודעת, לא צריכה לתמרן אותי בשביל זה.. אני מריח מניפולטיביות ערמומית נשלחת אליי מכיוונך.." אני מגחכת קצת במבוכה כאילו הרגע באמת תפס אותי על חם בזמן עבירה- "על איזה מניפולטיביות אתה מדבר? אתה חולה נפש, אני מחמיאה לך ותראה איך אתה עונה- מה, אסור לי להחמיא לך ככה סתם?.." הוא מסתכל בשעונו הכבד שעל ידו השמאלית ואומר פתאום כאילו אין לו ברירה- "טוב, יש לי זמן לאיזה זריז- אז בואי עכשיו ומהר...אם לשם את חותרת בהתחנפויותייך גבירתי המתירנית מינית על הבוקר... תורידי את התחתונים" אני מתפוצצת מצחוק לרגע קל ואז מרימה גבה "אתה חצוף אתה יודע?" "טוב יאללה, שקט מאמי אני מאחר לעבודה...ואת יודעת, צריך לתת עבודה חזק ומהר, שלא נאחר" "אולי תבריז היום מהעבודה קצת? מה אתה אומר? אתה לא חייב להיות כזה וורקוהוליק כל החיים, בוא נמרח את הזמן קצת, ככה בכיף, בלי דאגות ולחצים.." לפתע הוא מסתכל עליי כאילו הרגע שמע את הרעיון המופרך ביותר בחייו "להבריז?! השתגעת? יש לי מחוייבויות לאנשים, להתקדמות שלי הלאה, זה לא עובד ככה- יחשבו שאני לא רציני... איך את רוצה שאני אצליח בחיים האלה? צריך משמעת, עקביות, נחישות- אני לא יכול להרשות לעצמי ככה להתנזל עם הזמן פה איתך, עם כמה שתהיי מגורה ומפתה יפה שלי" אני קופצת על דבריו כעל דבר מציאה צפוי מראש ואומרת- "אז לא אכפת לך מהאהבה שלנו? הזוגיות שלנו זה עיניין שולי ומובן מאליו בשבילך? אתה כל הזמן נורא טכני ומקובע! אתה לא שם לב?? ותראה איך אתה קר! אין בך שום רגש לאחרונה, ובעצם, כבר מהתחלה לא היה בך שום רגש! ואל תציע לי לעשות את זה "זריז" איתך.. דיי, זה מגעיל אותי, כל הריקנות הזו במערכת יחסים בינינו- אין כאן אהבה, זו לא אהבה! ואני לא יכולה לסבול יותר את כל החומות שלך שאתה בונה סביבך, אם אין לי גישה למצוא קצת אמת בך אני רוצה שניפרד, ואני מתכוונת לזה... די, אני סיימתי להיות סבלנית איתך" הוא מסתכל עליי משתומם "מה להיפרד?.. את לא יכולה לעשות לי את זה מה עם כל התוכניות שלנו לעתיד? מה עם הילדים שעוד נעשה? הבית שאנחנו חולמים עליו? שכחת? ולאן תלכי עכשיו?? ואיפה תמצאי לך מישהו שיחזיק אותך כמו שאני?" "יש לך בעיות בראש אדוני, אם אתה מסתכל ככה על החיים ולא מבין שאהבה זה הדבר הראשון שחשוב בחיים האלה- וד"א אני ממש אבל ממש לא צריכה שתחזיק אותי! תמשיך לחיות באשליות שלך, תמשיך לרוץ אל הסוף המר שלך בעקביות ונחישות, וחשוב מכך- תמשיך לא לצאת מהקופסה שלך. אני לא צריכה שתכיר בי, אנחנו כבר לא מכירים, וכנראה גם מעולם לא הכרנו..." אני קמה מהמיטה ובפנים זעופות מתחילה להתלבש ולאסוף את חפציי כדי שאוכל להתפנות מהבית הקפוא הזה כמה שיותר מהר. אני אין לי זמן לשטויות שלו, הוא לא מבין. הוא חושב שאלו דברים חשובים, שכל מה שהוא מדבר על "הצלחה" בחיים זו האמת ושאין אמת מלבד מה שהוא אומר - אבל בעיניי זה לא יותר משטויות במיץ עגבניות, משחק ילדים (תכף יקבל שיעור קטן ויבין כוונותיי לעומק). "את לא יכולה ללכת אמרתי לך" "הנה, בוא תראה כמה אני יכולה ללכת (תודה לאל), אקח את שתיי רגליי איתי ופשוט אלך לי מכאן, אתה יודע, אני לא תינוקת, כבר למדתי ללכת לבד.. או שאתה מתעקש להחזיק אותי על הידיים?" (אני רומזת קלות שיחזיק בי כדי שלא אלך..אולי יבוא פתאום וגם יחבק לשם שינוי אבל הוא לא מבין רמזים עדינים, הוא גס מידי, הכל אצלו גס מידי) "את סתם אימפולסיבית וילדותית עכשיו, מה יש לך? תתאפסי על עצמך! מכל דבר קטן תתחרפני?" "קלטת אותי, זו אני גברת חירפון שוהה במחיצתך, עוד לא הבנת?" "הו, אני הבנתי אותך עוד ממזמן אישתי לעתיד היקרה, אני קורא אותך כמו ספר שירה ביום בהיר ושימשי, בזמן ש-לך אין מושג שאני קורא אותך וחוזה צעדייך עוד לפני שתחשבי עליהם בכלל" "מה אתה אומר?.. תאמין לי, עוד לא חזית חירפון במיטבו מהו- אני אתחרפן עד שלא תדע את נפשך, עד שלא תרצה יותר לחיות בעולם הזה- אתה רוצה לראות??" חחח זה צחוק הגורל נשמע ברקע עכשיו, וכנראה רק אני שומעת אותו, אבל תכף ישמע גם הוא. "אף פעם לא הקשבת לי באמת אתה יודע? חשבת שהקשבת, אבל לא הקשבת. אז לפני שאלך, אתה מעוניין סוף כל סוף להקשיב?!" "נו... הנה אני מקשיב" "אני יש לי קולות סודיים בראש, רוצה להאזין להם?" "מה? איזה קולות בראש שלך? את רוצה אישפוז מאמי? חחח" "אתה חושב שלא הספקתי לקרוא את המשוב המדופלם שלך שהנחת לי על השידה אתמול בלילה?" "אה קראת כבר? מתי הספקת?" "בזמן שישנת כמובן..." "נו, ומה יש לך להגיד להגנתך? אני באמת מחכה למוצא פיך.." "אתה תלך לעבודה עכשיו, שחס וחלילה לא תבריז ותאבד מהות חייך- וכשתחזור תחכה לך תגובתי הכתובה והמודפסת... טוב?" "טוב, אבל אל תברחי אח"כ, כן? תיזהרי.. אני לא מרשה לך שתברחי" "אני פה לבינתיים...הולכת לכתוב לך עכשיו" "תסתכלי לי בעיניים עכשיו ותגידי שלא תברחי" "אני אחשוב עליך, אבל קודם תקרא חלק מסודותיי שמתרוצצים בראשי ואז נראה כבר מה יהיה עלינו" "את מתחילה להלחיץ אותי קצת מאמי.." "אין מה להילחץ" אני אומרת ברוגע ומחייכת. הוא מסתכל עליי במבט חשדני- "טוב... אז ביי לבינתיים... אפשר לתת לך נשיקת להתראות?" "אה, נשמור אותה לאחר כך.. טוב?" "אוקיי.." הוא פוסע לאט לכיוון הדלת של החדר, יוצא ממנה ואז יוצא מן הבית במבט קצת טרוד.. בזמן שאני רצה להתיישב ולכתוב- אני שומעת אותו סוגר את הדלת- ומתחילה כך- ... (המשך יבוא)

נכתב על ידי Izevel , 9/9/2017 05:03