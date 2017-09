כינוי:

בת: 26







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 9/2017



<< ספטמבר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח 26RSS: לקטעים

9/2017

אמנות הבארוק

בארוק 1600-1715 baroque שמה של תקופת הבארוק ניתן לה בתקופה מאוחרת יותר. המילה בארוק היא מילה שלילית ומהווה את ההפך מהרנסנס והמתרבות הקלאסית שקדמה לה. הבארוק הוא סגנון דרמטי, שופע, תיאטרלי – ממש ההיפך מן התקופה שקדמה לו שעמדה בסימן של רוגע ואיפוק. משמעות השם בארוק איננה ברורה, אחד הפירושים לשם הוא שהמונח נגזר מהמילה הפורטוגזית "בארוק" שפירושה "פנינה מעוותת" פרוש המציין את אחד ממאפייני אמנות הבארוק שימוש בחומר יקר המעוצב בצורה "מעוותת", שאיננה צורה גיאומטרית מושלמת. יש חוקרים הרואים בבארוק ניגוד לרנסנס וחוקרים אחרים הרואים בבארוק המשך טבעי של אמנות הרנסנס. אמנות הרנסנס פנתה אל השכל וביקשה לשכנע בעוד אמנות הבארוק, פונה אל החושים, אל הרגשות, אל הדמיון וביקשה להקסים ולשבות לב. הרנסנס הגיע לשיאו בשנת 1520 ומאז עברו 80 שנה עד לתקופת הבארוק. בבארוק ישנו חוסר סדר וחוסר ארגון. מושם דגש על תנועה, שיא, מתח, אלכסונים, פיתולים. ישנו עומס יתר. קשה לבודד חלקים מן התמונה – זו יחידה אחת שלמה. הפרטים קיימים כיחידה ואינם עומדים בזכות עצמם. אמנות הבארוק החלה באיטליה ובעיקר ברומא ומשם מתפשטת צפונה ואף למזרח, לספרד בסופה של תקופה הרנסנס הגיעו ליכולת מקסימלית של סדר, סימטריה, עבודה לפי כללים וחוקים, אור וצל, קומפוזיציה מורכבת. לא היה כבר לאן להתקדם ולכן שינו את הכיוון. הבארוק נמצא בתוך מערכת מבולבלת, לא מסודרת, לא מאורגנת. נושאים מרכזיים מקבלים ביטוי באומנות זו: תיאור הטבע, שהופך לנושא עצמאי ושולט (בעיקר נוף), וסיפורים מחיי היומיום,לא רק סמלים וסיפורים דתיים. בתקופת הרנסנס הצורות העיקריות היו ריבוע, משולש ועיגול. בבארוק היו אלה טרפז ואליפסה. הבארוק היה אנטי רנסנס – היה בו מתח, מאבק, סיפור. הבארוק היא אבולוציה, התפתחות והמשך לרנסנס. הבארוק שבר את הסימטריה והארגון שהיו ברנסנס ויצא אל הטבע. מאפייני אמנות הבארוק: התמזגות של כלל תחומי האמנות הפלסטית, תוך מגמה ליצור רושם חזק של תנועה מתמדת, פאר והדר לכן ישנו שימוש בחומרים רבים ובטכניקות רבות בו זמנית. . הדגשה של התנועה, וההבעה תוך יצירת דרמטיות הציור כתמי- וצבעוני, הקו הנקי נעלם והצורה הבהירה והמוגדרת מפנה את מקומה לערפול, טשטוש ותנועה חריפה. במקום האור וצל של הרנסנס מופיעה העיקרון של אור-חושך ( קיארוסקורו), כלומר האור מגלה פרטים מתוך החשכה שמסביב. דרך עבודת האמן היא בד"כ רגשית וחופשית, האמן משאיר "עקבותיו" על הבד, תוך פירוק הצבע והצורה. . הנושאים מוצגים בצורה תיאטרלית ודרמטית, תוך תיאור המאורעות בשיא התרחשותם במקום הסדר והארגון של הרנסנס, נוטה הבארוק לערבל ולבטל את חשיבות הפרטים כדי ליצור "אי סדר" מאורגן הקומפוזיציות באמנות הבארוק בנויות על ידי אלכסונים היוצרים תנועה ודרמה יצירות אמנות בבארוק: נערה עם עגיל פנינה, ואן ורמיר Girl with a Pearl Earring (Head of a Girl with a Turban) By Jan Vermeer.





"נערה עם עגיל פנינה" - הוא שמם של ציור, ספר שנכתב בהשראת הציור וסרט קולנוע שנעשה בהשראתם. "הנערה עם עגיל פנינה" נחשב למלאכת מופת ואף זכה לכינוי המחמיא "מונה ליזה של הצפון". כינוי נוסף שמרבים להצמיד ליצירת המופת החשובה הזו של ורמיר הוא "המונה ליזה ההולנדית". הרקע הכהה ממקד את עיני המתבונן בפניה של הנערה. במבט מקרוב רואים היטב שהברק של הפנינה היא נקודת צבע לבנה. הדגשות בוהקות כאלה ממלאות חיים גם את שפתיה ועיניה. רק בשנת 1996 נוקה הציור מתוספות זולות שהוסיפו עליו אחרי מות האמן, על מנת "להגדיל את הרגש" שלו. כיום מוצג "הנערה עם עגיל פנינה" בגלריה המלכותית מאוריצהאוס בעיר האג שבהולנד בהשראת הציור נכתב גם הספר "נערה עם עגיל פנינה" ע"י טרייסי שבלייה - בו מסופר על נערה עניה שהתקבלה לעבודה בביתו של הצייר ומגולל את חייה שם, בהשראת הציור והספר הופיע גם הסרט "נערה עם עגיל פנינה" בשנת 2003. סרטונים של נערה עם עגיל הפנינה:

יצירה נוספת: אפולו ודפנה, ברניני Apollo and Daphne Bernini







"אפולו ודפנה" הוא שמו של פסל שיש מאת הפסל האיטלקי ג'ובאני לורנצו ברניני. הפסל, המתאר את דמויותיהם של אפולו ודפנה מוצג כיום בגלריה בורגזה שברומא. נושא הפסל לקוח מתוך היצירה "מטמורפוזות" מאת המשורר הרומי אובידיוס. על פי הסיפור המיתולוגי, האל אפולו, שחץ האהבה של קופידון ננעץ בו, רודף בתשוקה אחר הנימפה דפנה. לאחר שדפנה קראה לעזרה, הפך אותה אביה - אל נהר - לצמח הדפנה. פסלו של ברניני מציג את האירוע ברגע השיא שלו. האל אפולו מתואר כנער צעיר ועירום. ידו האחת מצליחה לאחוז במותניה של דפנה ואילו רגלו האחורית מונפת באוויר, כבתוך ריצה, המועצמת על ידי הבד העוטף את אזור חלציו ותלוי מכתפו. דפנה מתוארת עירומה לחלוטין, פיה פעור באימה והיא מסובבת את ראשה לאחור לעבר אפולו. גופה מתואר בתנועה פיתולית (סרפנטינית). ידיה מונפות למעלה וכפות ידיה, מהן מבצבצים עלים וניצנים, נמצאות במצב של מטמורפוזה לצמח. סרטונים על אפולו ודפנה באנגלית:

שעור באנטומיה, רמברנדט





זהו ציור גדל ממדים, אחד מבין הציורים המפורסמים ביותר של רמברנדט וציור חשוב ביותר בתולדות האמנות. בתקופה זו נוצר ז'אנר שעסק בציורי דיוקן קבוצתי. ציורים שהוזמנו על-ידי חברי הגילדות המקצועיות שהתהוו במאה ה- 17. ציור זו הוזמן על-ידי קבוצת גילדת המנתחים באמסטרדם. במקום לצייר את הרופאים והסטודנטים לרפואה, מתעד רמברנדט אירוע נדיר ביותר שהתרחש כנראה בינואר 1632 - נתיחה פומבית של גופה על-ידי ד"ר טולפ, רופא האנטומיה הרשמי של העיר אשר הורשה לנתח גופות פושעים שהוצאו להורג רק פעם בשנה. האדם המנותח היה פושע בשם אריס קינט אשר הוצא להורג בעוון שוד מזויין. סרטונים על יצירה זו: מקורות מידע: http://www.textologia.net/?p=3507

http://www.textologia.net/?p=11334

http://www.visual-arts-cork.com/famous-paintings/girl-with-pearl-earring.htm

https://eureka.org.il/item/20637/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%99-%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%A2%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%90%D7%9F-%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%A8

https://wikivisually.com/lang-he/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95_%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%A0%D7%94_(%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99) http://www.flattosharonart.com/171 שאילתה: אמנות הבארוק יצירות אמנות באמנות הבארוק נערה עם עגיל פנינה Art baroque girl with a pearl earring baroque Apollo and Daphne Bernini שעור באנטומיה, רמברנדט The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 5/9/2017 20:46