8/2017

עולם כגרגיר טינוף.

כדור בנגע צרעת-

עטוי הנבגים.

סובב מחול החולאים

שטוף עורקיי ביבים,

אפוף גזיי הרעלים.





ובעולם גרגיר הטינוף-

תרביות חלקיקי אדם

כחיידקיי טינוף.

כדורים בנגע טומאתם מתגלגלים.

עטויי שחין מתהלכים בגדיי חזזיות

שלוחים מבודדים מחוץ מחנותיהם

ומדביקים זה את זה להתאחד בנגפיהם,

ומרעים הבלי הבלים

ומרשעים לשונותיהם בריכולים.

אפופיי גזיי הלהג

שיכוריי דברי הבלע

אנשים כעובשים.

מקללים כמקולקלים.

מזבלים כאומללים.

ככה הם.

גרגירי טינוף.

ובעולם גרגירי הטינוף-

מערכת טינוף משומנת פועלת בתוכו.

סרח אדם עוטה צחנותיו

ומכחש, ומתבייש

שהינו רק סרח,

סרח אדם!.

ניחוחות זיעות חמוצות שלוחות

נידפות למחוץ עורותיהם

עננות ירוקות מחניקות ננשפות מהבלי גרונותיהם.

כך הם גרגירי טינופים-

אפופיי גזיי הרעלים.

ונחיריהם בחוטמיהם כמכרות אבניי הנזלות,

ובאוזניהם מערות דונג דבוקיי צהבת שעוות מגעילות.

ופניהם מנוקביי נקבוביות כמחילות תולעי שומן משחירות,

ובקצות עיניהם ליפלופים לבנים נקשים בלילות מלווי רעשיי נחירות.

גרגירי טינוף,

אנשים כבאושים.

ותוכם עלטה,

מחשכיי ביבים,

ושם רוחשים איבריהם כמכונת רפש,

מעבדת טורפת מזונותיהם בקיבותיהם

ולאחר יורדים מתעקלים מזדחלים בסבך צינורות רמש

נחשים מתפתלים בכרסותיהם-

סופחיי חמיצות ארסם בכליותם

משתנים מסחטת מיציהם המצהיבים

בחורי ביבים קדמיים

ממצקים גלליהם בחורי ביבים אחוריים.

ומנידים עננות נפיחותם בקולות וניחוחות

אפופיי גזיי רעלים

ומגהקים בגסויות כרועמים, כמפלצות גרגירי טינופים!

וכל אלה סובבים מחול חולאים משונים-

מדבקים וירוסיהם זה בזה,

חיידקיי אדם,

נגיפי האנוש-

שיסודות מבניהם כשלדיי האימה-

עטויי הבשרים המדממים,

ארוזיי העורות המשוערים-

כל אלה צרורים

בחייהם הארורים.

ואתה ילדי הזך והרך-

אל תתהלך בשביליי אבק גרגירי הטינופים,

בגדיך לבנים וחדשים,

שיניך צחורות נקיות,

כל כולך טוהר המידות-

עולל כיהלום.

סלול הליכותיך בתשתיות המרחבים,

מתח קצוות האופקים והגדרים

ואז פרוץ אותם!

כמשתלח וכמבקע החומות.

ותתהלך קורן פאר בדרך המלך-

נהרות יקשיחו כמשותקים לרגליך,

מרצפות יבעבעו כמעיינות תחת שעליך,

גרגירי טינופים יתהפכו מרגליות זוהר למרגלותיך-

כאביר השמש הנצחי,

כעוף החול האלמותי.

הייה כאביך ילדי-

שדבריו קלים נישאים למרחקים

ומילותיו משובחות

ואמרותיו אינן דעות, אינן השערות או סברות

שאלו נחלתם של המנחשים והמסופקים-

מצא את אמרותיך אתה

שיהיו אמת לאמיתה

שיתקדשו כתגליות,

שיתהללו ויתנמסו בפיותיהם של הנאלמים למשמע אוזנם, את דבריך שלך

שמצאת בזכות עמל נקי כפיים

נטול רבב.

הייה כאביך ילדי-

חפש את החופש.

_____________________________________________

We bear your name,

and you let us say

you are something that you're not.

As if you were made after we saw our own faces,

and knew we were gods enough.





I think we were made too pretty.

We're caught up in a stare we cannot break.

We know nothing changes too slowly.

Someday we might come down,

but who's to really say?





And if we are the body,

how'd the pretty men get so ugly?

How'd he get all these spaces between each limb?

And if there is one thing bigger than my head,

that's the distance I've been mislead.





‏We don't want a God we don't see in ourselves don't see we're in need