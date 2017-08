אוף \ עזרת הציבור נדרשת

8/2017

עזרת הציבור נדרשת במציאת ג'ינג'ית חמודה בחולצה לבנה מעיר היין (רל"צ) שישבה מולי על הגלגל של האוטובוס היום (קו 11).



מה הסיכוי שהיא נמצאת כאן, בין אם כקוראת ובין אם כבלוגרית? תיאורה:



- חולצה לבנה (נדמה לי שחולצת בטן)

- שיער חצי בלונדי חצי כתום ארוך, נראה לי חלק

- תיק, או מכנס בצבע ירקרק-כחול

- בשנות ה-20 (המוקדמות) לחייה



פרטי רקע נוספים על מנת לסייע לי למצוא אותה:

- האוטובוס היה צפוף בטירוף

- היא ירדה בתחנה שסמוכה לחי כיף



פרטים נוספים יינתנו למי שחושב שהוא יכול לזהות אותה או למי שיוכל לעזור למצוא אותה במקומות אחרים.

ואם את הגעת לפה ואת קוראת את זה והיית מולי היום על גלגל באוטובוס וראית ווירדו עם משקפי שמש וכובע קש עצום, אז תדעי לך שנורא נדלקתי עלייך אבל לא היה לי אומץ להתחיל שיחה אז מדי פעם זרקתי לך מבטים ואני יודע שקצת חשדת שאולי אני מחבל כי כל פעם הכנסתי יד לכיס והוצאתי אבל זה היה פשוט כי הטלפון שלי נלחץ לי שם ובכל מקרה,

אם אין לך חבר, תשאירי פה תגובה או במייל

recycled@walla.com



ומשהו נחמד שאוכל לומר על עצמי:

My Pickup's brings all the girls to the yard, and damn right, it's better than yours,

Damn right, it's better than yours,

I can teach you - but I have to charge