8/2017

אני אוהב לחשוב שאני הרפתקן, אחד שמעיז לעשות הכל, לא מפחד מכלום. האמת היא שזה לא ממש נכון. בסוף אני עושה, תמיד, אבל הדרך לא פשוטה לי. יש הרבה דברים שמפחידים אותי. אני מפחד לפגוע, אני מפחד לאכזב, אני מפחד להתאכזב.

יותר מהכל, אני מפחד להיות עצמי. כל הביטחון העצמי שאני משדר החוצה הוא די חארטה. בתכלס, הוא מכסה על המון חוסר ביטחון, כי רק אני מכיר את עצמי באמת. את מי שאני ומה שאני. אני מפחד לחפש את עצמי כי אני מפחד למצוא. לדעת. להבין. להתמודד.

אבל אולי זה הזמן להתמודד עם עצמי. עשיתי דרך ארוכה אבל היא עוד לא נגמרה. יש עוד הרבה מה לגלות, הרבה מה לשנות, והרבה דברים להתמודד איתם. כמה אפשר עוד לפחד? ולמה? זה אני.

"One day you'll leave this world behind

So live a life you will remember"