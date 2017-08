8/2017

אז מחר אני מתחיל תיכון,

אני לא ממש מתרגש, זה כמו התחלת חטיבת ביניים, כולם עורבבו מחדש בכיתות שונות.

אולי אכיר חברים חדשים, אולי לא, זה משהו שכבר התרגלתי אליו.

ההרגשה הכללית היא חיובית, סוף סוף אמצא חברים לצאת איתם בשישי, סוף סוף אצליח להינות בהפסקות ללא מוזיקה.

אני מופתע שגמרתי את העבודות קיץ, באנגלית ומתמטיקה, זה היה מתיש אבל הצלחתי

Im now 100% ready to start the year, be positive my readers,

A random guy.