9/2017

Gone too soon



להיות בהריון אחרי אובדן זה לפחד לשמוח. לפחד לחשוב על ההריון. לפחד להעלות אותו למודעות שלך. לפחד שמישהו אחר יעלה. לקוות שלא ישימו לב, או לפחות שיהיו מספיק חכמים כדי לא להגיד עליו דברים שמחים ואופטימיים או לשאול שאלות מיותרות. להתאכזב כשכן מעלים את זה. לקפוא במקום כששואלים "זה הילד הראשון שלך?". להילחם לעצור את הדמעות.

להיות בהריון אחרי לידה שקטה זה להבין שהוא לא מבטיח ילד בסופו. להבין שהוא רק הדרך אליו. ובסוף הדרך הזו אולי מחכה עוד דרך. ועוד דרך. אולי יהיה לי ילד ואולי לא.

להיות בהריון עכשיו זה לא לרצות לשתף אחרים בהריון שלי. להרגיש כאב כשמאחלים לי "מזל טוב", או "בשעה טובה". לבקש להימנע מאיחולים. לא לרצות לדעת מי עוד מהחברים בהריון. "מה זה משנה?הרי גם ככה הם יצאו בידיים מלאות. ואני...? אולי"