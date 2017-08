מלאו כאן את כתובת האימייל

new thing or not?

אז התחלתי לצאת עם בחור ממש מקסים, נשיקה ראשונה וואו והכל הלך סבבה.. אבל כמו תמיד, דברים לא יכולים ללכת חלק. תמיד משהו חייב פתאום להשתבש מאיזושהי סיבה. אני באמת מנסה שלא לקפות למסקנות יותר מדיי מהר, ואם אני מקבלת קצת יחס יבש אני ישר חושבת שזהו- זה נגמר עוד לפני שהתחיל. לרוב אני טועה אבל לפעמים לא.. בעיקרון, ממש נהנתי איתו. למרות שהיו פה ושם שתיקות מביכות, אהבתי איך שהדייט התנהל בצורה כנה, שדיברנו פתוח, בלי להתבייש, בלי להסתיר. אם יש דבר אחד שאני מעריכה זה כנות. ולפני שהתחלתי בכלל לדבר איתו, היה לי איזשהו קטע עם ידיד ממש טוב שלי.. העניין עם ידיד שלי די מסובך, כי הוא מתנהג ממש כמו ילד, שלא יודע מה רוצה מעצמו, אבל הוא מתחיל לפתח אליי רגשות ומעדיף להשאיר את זה ככה ולא להתקדם עם זה לשום כיוון. ואני לא שם, אם זה היה תלוי רק בי הייתי מנסה לפתח את זה אבל אני יודעת שהוא ילד בשבילי. אם אני רואה את עצמי עם אחד מהם, זה בהחלט הבחור החדש. אבל אם אני צודקת הפעם, אז כנראה שזה באמת נגמר לפני שהתחיל, וזה יהיה מבאס, כי אני באמת רואה את זה מתקדם לאנשהו. מאז שאני והאקס שלי נפרדנו, יצא לי לצאת עם די הרבה, אבל עם ממש קצת מהם באמת ראיתי את זה מתפתח לאנשהו, באמת יכלתי לדמיין איך זה יהיה, אפילו אחרי דייט אחד. והוא אחד מהם, בגלל זה חבל לי לפספס את זה. אז בגדול אני מקווה שזה לא יתפספס לי, לנו, כי נראה לי שזה יכול להיות די מגניב הקשר איתו. מקווה בשבילי שהפעם אני טועה :)

נכתב על ידי Sun_Flower , 7/8/2017 00:24