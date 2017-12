12/2017

מזל טוב תותי. מי ייתן והשנה תהיי מאושרת, ושאם יהיו דמעות בעיניך הם יהיו של אושר.

יהיו קשיים, יהיו כמה חארות בדרך,

יהיו אכזבות,

יהיו אנשים שיחליטו בשבילך מה רע ומה נכון,

ויהיה אותך, מצליחה למרות הקושי.

איך סינדרלה אמרה?

"Have courage, and be kind"

עוד שנה חלפה, ואני עדיין מרגישה בנעליים שהם קצת גדולות עליי.

אז אני מאחלת לעצמי, שהשנה בגיל 24 אצליח להיות כמו מבוגרת, עם לב של ילדה.