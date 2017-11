כינוי: בתולת הים

בת: 23

תמונה





קוראים אותי



מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017



בתולת הים23RSS: לקטעים

11/2017

Do you believe in life after love?

אני חושבת ששמעתי את השיר הזה של שר לפחות 10 פעמים היום. זה כזה קטע אצלי, לשמוע שיר, ולחייך בעצב במחשבה שזה נכתב עליי. אחרת איך ידעו לתאר את ההרגשה שלי כל כך במדויק? התחלתי לצאת עם מישהו לאחרונה. הוא היה די חתיך, קצת רציני, אבל הרגשתי שיש פוטנציאל. ואז במקרה התקשרת אליי, ואמרת לי שהוא מאורס. לא ממש יודעת איך לעכל את זה. התחלתי לבכות, מזל לפחות שהקירות עבים ואף אחד לא שומע. הוא פגש אותה אחרי שנפרדנו. כלומר, הדפיקות שלי וחוסר היכולת שלי לנהל מערכת יחסים נורמלית הפגישה בניהם. בא לי לצרוח עליו שבגללי הם ביחד. אבל זה פשוט לא נכון. לא הכול סובב סביבי. ואני לא באמת יודעת למה אני בוכה. בכי של כאב אמיתי, של זעם שעצור לי בלב. כולם מצאו להם את האחת אחרי, ואני לא מצליחה ללמוד לקח. נמאס לי כמה אומרים לי שיש לי הכול, בולשיט. אם היה לי, הם לא היו הולכים. אז פשוט מצאתי תירוץ ואמרתי לו שלא מתאים יותר, והוא כועס עליי עכשיו, ולא עונה לי. אני בוכה כי לא מצאתי מישהו מדהים כמוך. אני בוכה כי חשבתי שאמצא לפניך. אני בוכה כי אתה מאושר בלעדי ואולי אפילו שכחת ממני, וזה מפחיד אותי כל כך. גם אם אני לא חולמת עליך יותר, אני רוצה שתחלום עליי. ילדה אנוכית שכמותי. אני בוכה כי אני מנסה יותר מידי, ולא מנסה כלל. אני בוכה כי אני רוצה שתחזיק לי את היד שוב, אבל לא אתה. מישהו, שסוף סוף יצליח למלא את המשבצת. אני בוכה כי אני ניתנת להחלפה, ואתה לא. אני מנסה לחיות אחרי האהבה, בתקווה שתגיע אחרת. ואתה לעולם לא תקרא את זה, לגולאס שלי, כי אני הייתי פחדנית.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי בתולת הים , 21/11/2017 22:10